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「格雷女」蕾絲禮服辣到讓人無法直視　連私服都愛透視裝

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▲▼ 格雷女 。（圖／公關照）

▲達珂塔強生身穿Gucci蕾絲拼接緞面裙禮服出席寶格麗活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）日前於紐約The Refinery at Domino舉辦Bvlgari Tubogas系列發表會，結合黃K金與招牌Tubogas設計共推出16款新作，從素雅款式到鑲嵌彩色寶石的華麗款均備，並同步發表Bvlgari Bvlgari Tubogas腕錶，吸引英國「黑珍珠」超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）共襄盛舉，達珂塔強生一出場立刻引發騷動，因為蕾絲拼接緞面裙的Gucci禮服，實在太火辣了。

▲▼ 格雷女 。（圖／公關照）

▲達珂塔強生佩戴寶格麗長項鍊搭配性感無比的禮服。

達珂塔強生向來敢穿，曾穿類似漁網裝大秀窈窕曲線，此次出席寶格麗Tubogas珠寶展，她選穿Gucci靈感源自蕾絲內衣的禮服，深V剪裁上身以黑色蕾絲打造，胸形畢露，下方則拼接宛如絲滑巧克力的緞面裙，再配上寶格麗長項鍊，性感又華麗。

▲▼ 格雷女 。（圖／公關照）

▲達珂塔強生穿著Gucci 2025 早春新裝。（圖／Gucci提供）

不僅出席盛大活動愛穿透視裝，達珂塔強生私服也很有看頭，近日被目擊穿著Gucci 2025早春真絲透膚開襟衫與黃色真絲鉛筆中裙，搭配Gucci Signoria低跟鞋，走在街頭輕鬆吸引目光。

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