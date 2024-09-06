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風Luxury／布萊德彼特「錶王」古董錶金燦燦　鮮肉男星也迷金錶

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▲▼喬治克隆尼,布萊德彼特 。（圖／路透社）

▲喬治克隆尼（左）與布萊德彼特於威尼斯影展合體宣傳新作《惡狼特工》，各戴歐米茄與百達翡麗名錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

正在進行中的第81屆威尼斯影展，巨星一波波登場，男星們清一色都是名錶愛好者，紛紛戴著心儀錶款配正裝登場，好萊塢雙帥男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與喬治克魯尼（George Clooney）在水都宣傳新片《惡狼特工》（Wolfs），分別戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）古董金錶與歐米茄錶，特別是布萊德彼特所戴的型號2526金錶源自1950年代，且是罕見的琺瑯材質面盤，更顯珍貴。

▲▼OMEGA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲喬治克隆尼戴的碟飛Hour Vision系列41毫米不鏽鋼錶，217,700元。（圖／歐米茄提供，以下同）

喬治克隆尼擔任歐米茄品牌大使多年，在威尼斯影展所戴的錶款是碟飛Hour Vision系列腕錶，斯文設計絕配他的灰色西裝；同為歐米茄大使的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在水都宣傳新片《酷兒》（Queer），則戴上他演出007系列電影「龐德」角色時最愛的海馬系列不鏽鋼鍊帶腕錶亮相。

▲▼OMEGA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲丹尼爾克雷格宣傳新片，穿白西裝配歐米茄海馬Aqua Terra 150米腕錶。

▲▼OMEGA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列41毫米不鏽鋼錶，219,000元。

與丹尼爾克雷格在《酷兒》搭檔演出一段動人老少戀的30歲美國演員德魯史塔基（Drew Starkey），此次現身威尼斯影展，帥氣模樣被媒體封為「大家的新男友」，身高188公分的他穿著藍色西裝搭配Tiffany T系列白K金珠寶風靡全場，同時還有Tiffany Union Square腕錶在袖口處閃閃發亮，特色是指針採摩天大樓造型，而錶盤數字以「7–2–7」取代「7–6–5」，呼應位於第五大道727號位置的Landmark旗艦店，此外，錶殼飾有Landmark旗艦店圖案，展現與紐約總店的深刻連結 。

▲▼ 德魯史塔基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲德魯史塔基身穿藍色正裝搭配Tiffany T系列白K金珠寶與Tiffany Union Square腕錶。（圖／美聯社）

▲▼OMEGA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲德魯史塔基所戴的Tiffany Union Square腕錶系列30 毫米方形18K金錶。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

風Luxury布萊德彼特, Patek Philippe, 百達翡麗, PP, 喬治克隆尼, OMEGA, 歐米茄, 德魯史塔基, Tiffany

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