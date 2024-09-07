珍妮佛羅培茲側邊曲線畢露辣翻　離婚不減天后氣勢

▲珍妮佛羅培茲自8月20日向洛杉磯法院提出離婚申請後首度公開亮相，笑容滿面。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）昨出席多倫多影展宣傳新片《Unstoppable》，是她於8月20日向加州洛杉磯法院提出離婚申請後，首度公開亮相，她身穿超性感戰袍亮相，禮服正反面以金屬感銀色亮片裝飾，側邊則是從上到下全開，僅靠左右各4個黑色絨布蝴蝶結繫起兩端，因此曲線側邊幾乎全露，辣度破表。

▲珍妮佛羅培茲穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph銀色禮服側面全開，僅靠黑色絨布蝴蝶結繫起兩端。（圖／路透社）

而擔任《Unstoppable》製片的班艾佛列克，則缺席多倫多影展的宣傳活動，避免分手相見的尷尬，僅有女主角珍妮佛羅培茲親自上陣，55歲的珍妮佛羅培茲在遞交離婚申請後第一次面對大眾，不見情變的憂傷神情，照樣展現天后氣勢，掛著笑臉向粉絲致意。

▲班艾佛列克（左）與珍妮佛羅培茲的恩愛模樣已成往事。（圖／路透社）

珍妮佛羅培茲出席多倫多影展所穿的性感禮服，出自澳洲設計師品牌Tamara Ralph，讓她側邊曲線畢露，展現傲人的魔鬼身材，她同時搭配Dolce & Gabbana高跟鞋、Judith Leiber手拿包，閃耀全場。