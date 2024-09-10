張國煒戴百年靈曝名錶收藏規模　「說多講我奢侈，說少又不信」

▲星宇航空董事長張國煒（左）與百年靈執行長喬治科恩同台為雙方聯名錶款造勢。（圖／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）今年歡慶創立140周，為台灣錶迷帶來一份驚喜大禮，歷經3年構思與研發，今正式揭露與源自台灣的STARLUX Airlines星宇航空共同打造的3款特別版聯名腕錶，百年靈執行長喬治科恩（Georges Kern）與星宇航空創辦人暨董事長張國煒同台造勢，兩人妙語如珠逗樂全場，張國煒中英文雙聲道全開，透露百年靈是所有飛行員的夢想，一拿到執照就想買一只錶，問及身價百億的他收藏多少名錶？他說：「5、6只有吧！說多你們說我奢侈，說少你們又不信。」

▲星宇航空董事長張國煒（左二）與百年靈執行長喬治科恩一起與示範聯名錶的星宇航空機師與空服員合影。（圖／記者陳雅韻攝）

張國煒表示開飛機時他戴G-SHOCK方便工作，「平常就戴好一點，戴百年靈」，此次星宇航空與百年靈攜手設計限量錶，他以英文表示花3年「溝通」真的很耗時，所幸成果是美好的，他笑稱140年歷史的百年靈與年輕的星宇航空合作「像爺爺帶著小孫子，一起逛台北101，畫面很溫馨，也象徵傳承」，幽默比喻一出，全場笑翻。

▲星宇航空董事長張國煒是百年靈的藏家。（圖／記者陳雅韻攝）

以飛行錶著稱的百年靈，此次與星宇航空合作首選Navitimer航空計時腕錶進行設計，推出限量140只的Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕錶星宇航空特別版不鏽鋼款與限量25只的玫瑰金版，保留環形飛行滑尺、刻度時標、便於操作的凹槽錶圈等經典元素，而面盤配色立刻讓人聯想到星宇航空，指針與時標採用18K金材質，內圈與3個計時小盤則是星宇航空Logo字體的曜石灰，錶冠也點綴星宇Logo，錶背則鐫刻限量編號與「STARLUX AIRLINES EDITION」字樣。

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時錶星宇航空特別版精鋼（左）限量140只288,000元，18K紅金版限量25只633,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

第三款聯名錶為百年靈Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶星宇航空特別版，以第二代Emergency緊急求救腕錶為藍本，採用雙頻發射器，新增406兆赫頻率全球衛星搜救系統，提升安全性，不僅訊號傳送愈加全面，也大幅降低發送錯誤訊號次數，面盤9時位置點綴星宇航空標誌，錶殼材質則是常用於航空領域的輕盈堅固鈦金屬製造，限量10只，與玫瑰金版的航空計時腕錶星宇航空特別版都是百年靈台北101專賣店獨賣款。此外，10月起星宇航空機上螢幕上的飛行時鐘，將化為百年靈腕錶的經典面盤設計，雙方聯手深受矚目。張國煒表示3只限量錶都想收藏，但若只能選一款，會挑功能最特別的Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶，他現場搞笑向品牌問折扣。





▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時錶星宇航空特別版18K紅金款錶背鐫刻限量編號與「STARLUX AIRLINES EDITION」字樣。





▲百年靈限量10只的Emergency II緊急求救腕錶星宇航空特別版，622,000元。

星宇航空董事長張國煒2019年10月底親自駕回星宇航空首架飛機、也是全台第一架A321neo機型時，手腕上露出伴他飛行的近50小時的腕錶，是當時定價29,000元的G-SHOCK飛行錶GRAVITYMASTER，此錶款增加抗重力與離心力的設計，為世界首款同步搭載GPS與世界六局電波接收的腕錶，可自動接收大陸、北美、日本、英國、德國發射的標準時間訊號，無法接收電波標準訊號時，會自動切換接收GPS訊號並調整時間，提供太陽能電力系統；而實用功能如當前緯度顯示位於3時位置、第二時區位於8時位置。





▲張國煒2019年10月底駕回星宇航空首架飛機時，戴著 G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行錶。（圖／星宇航空提供）





▲張國煒曾戴G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行錶GPW-1000RG-1A，當時錶款定價29,000元。（圖／品牌提供）