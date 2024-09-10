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凱特王妃完成化療拍暖心片催淚　與老公穿情侶裝曬恩愛

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▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃拍攝癌9個月以來的心路歷程，穿著約2萬元的Veronica Beard印花洋裝入鏡。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）9日於官方IG發布夏季尾聲與全家一起出遊的影片，宣布已完成化療，她藉由影片細訴罹癌9個月來的心路歷程，她被不安、害怕與未知感襲擊，但同時也與老公威廉親王一同反思什麼才是生命中最重要的事，從她所穿的白綠色印花洋裝、藍色洋裝的亮色裝扮，可領略她充滿信心，期望帶著正能量對抗病魔，她在影片最後鼓勵癌友一起肩並肩、手牽手走出黑暗並迎向光明，令人動容。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃與丈夫威廉親王、3個孩子度過愉快暑假。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃在影片中親自配音，以溫暖的語調細訴抗癌歷程，許多網友都被她動人的文字深深感動。她表示雖已完成化療，但離康復之路依然漫長，她期待未來幾個月能重返工作參與公共活動，最後感謝大眾對他們一家人的關懷，並為癌友們打氣，不過她與英國王室仍未透露究竟罹患何種癌症。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃與老公威廉親王感謝大眾對他們的關懷。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

影片中，凱特王妃開車載著一家人到森林裡玩耍、野餐，3個孩子開心爬樹、打牌，還調皮對著鏡頭說「哈囉」，纖瘦的凱特王妃特別穿著美國設計師品牌Veronica Beard綠色與白色印花洋裝搭配最愛的Veja小白鞋，以活潑的穿搭凸顯好氣色；另一套她則換上藍色洋裝，與老公威廉配成「情侶裝」，威廉在鏡頭前親吻凱特，大方放閃。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲威廉在鏡頭前親吻凱特。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

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關鍵字：

凱特王妃, 夏綠蒂公主, 路易王子, 喬治王子, 威廉親王

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