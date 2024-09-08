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陳喬恩與孫芸芸撞愛馬仕包　俏皮設計拍賣價近40萬

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▲▼陳喬恩,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩在日本旅行背著剛入手的愛馬仕包，頭戴的草帽也是新鮮貨。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

45歲女星陳喬恩與馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚近2年多感情甜蜜蜜，將在9月下旬將於馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮，近日兩人於日本旅行，陳喬恩打開購物模式，在日本購得心儀草帽，而此行所背的愛馬仕（Hermès）包也是新鮮貨，被她列為「新歡一號」，巧合的是與「台灣第一名媛」孫芸芸撞了同款不同色。

▲▼陳喬恩,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩開心曬新歡一號愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩向來是愛馬仕的忠實擁護者，之前遊南韓時拎著橘色鴕鳥皮柏金包逛街，此次日本行較為輕便，斜背終於入手的焦糖棕色Kelly Moov跨肩背包逛古董車展，包身呈現半月形，驚喜是附有一個配飾小包，由於背帶是可拆卸的多孔設計，因此可以變出多種背法。

▲▼陳喬恩,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸與姊妹淘出遊，背愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

愛馬仕於2023年春夏推出的Kelly Moov跨肩背包，實用又可愛的設計成為女星、名媛們出遊的首選，推出之時定價約288,600元，今年5月香港佳士得拍賣同款黑色包，成交價已近逼40萬元。

►孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

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關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 孫芸芸

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