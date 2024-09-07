Jennie同台潮流天王大秀美腿　腳踩毛毛鞋更俏皮

▲菲董（左起）、Jennie、藝術家Verdy與潮流天王Nigo一起參加Human Made首爾聖水洞新店開幕晚宴。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

由日本潮流天王Nigo主導的潮牌Human Made進駐首爾聖水洞，Nigo展現在潮流時尚圈的影響力，推出與藝術家好友Verdy、Kaws共同推出Human Made聯名服飾，還與「Blue Bottle Coffee」藍瓶咖啡聯名打造複合式購物空間，成為潮流文化愛好者朝聖的熱門據點，慶祝新店開幕，他特別舉辦晚宴，BLACKPINK成員Jennie身穿露腰外套配迷你裙現身，與潮流天王們同台。





▲Jennie身穿澳洲墨爾本品牌Toile Studios露腰外套與迷你裙大秀長腿。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

當晚包括美國歌手兼LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監的「菲董」Pharrell Williams、日本藝術家Verdy、Nigo等潮流界與藝術界名人都到齊，Jennie儼然是萬綠當中一點紅，穿著澳洲墨爾本品牌Toile Studios紅色露腰外套與迷你裙大秀長腿，配上毛毛高跟鞋，俏皮可愛。





▲Jennie近日對紅色裝扮情有獨鍾，紅色皮褲、長靴與閃亮圍巾都很搶眼。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie近期似乎迷上紅色，日前穿著白T恤配紅色迷你皮褲，大膽配上紅色褲襪與長靴，最大亮點是耀眼閃爍的圍巾批在頭上，紅得更有層次，也凸顯她的穿搭風格不設限，總令人眼睛為之一亮。

