菲董訂製Tiffany 39克拉黃鑽戒閃爆　配鉚釘設計好潮

▲菲董是演藝圈與時尚圈指標人物，穿著自己設計的LV服裝。（圖／翻攝pharrell IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈與時尚圈指標人物「菲董」Pharrell Williams，身兼藝人、LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監等多重身分，甚至跨界為Tiffany & Co.設計Tiffany Titan by Pharrell Williams系列聯名珠寶，為精品注入潮流感與年輕氣息，他近日更向Tiffany訂製高級珠寶，戴上18K金鑲嵌超過39克拉艷彩黃鑽的Coronation加冕戒指出席活動，展現霸氣風格。





▲Tiffany & Co.為菲董訂製Coronation加冕戒指，18K金鑲嵌逾 39 克拉的艷彩黃鑽。（圖／Tiffany提供，以下同）

過去菲董曾向Tiffany訂製兩副鑽石太陽眼鏡，鏡框鑲嵌美鑽華麗無比，洩露了他喜歡高調閃耀的珠寶風格，因此此次向品牌訂製Coronation加冕戒指，選擇鑲嵌重達39克拉艷彩黃鑽搭配金色鉚釘，又酷又華麗。





▲菲董樂高化的個人傳記電影《Piece by Piece》即將上映。（圖／翻攝pharrell IG）

菲董不僅與時尚圈緊密連結，也沒忘了演藝工作，他將自己「樂高化」，10月將上映以樂高動畫形式製作的個人傳記電影《Piece by Piece》，講述他從小熱愛音樂與一路所遇到的挑戰，劇中樂高主角所穿的迷彩服、潮服忠實反映他的品味，令人會心一笑。

