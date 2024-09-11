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洪曉蕾挺過生死關後首亮相　化身埃及豔后美翻

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▲▼美國保養品牌Gaia Torah進駐微風廣場 洪曉蕾 潘維剛 唐豪悅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲名模洪曉蕾去年夏天歷經大病後，今首度出席公開活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雅韻／台北報導

名模洪曉蕾去年夏天兒子一起到西班牙旅遊，卻因扁桃腺感染住進加護病房緊急接受插管治療，在鬼門關前走一遭，歷經1年多休養，她今（11日）首度公開亮相，為美國天然護膚品牌GAIA TORAH微風廣場新店開幕站台，她化身為埃及豔后，無論是肌膚或身材都保持在最佳狀態，她表示歷經生死關頭最大改變是開始慢活，並過著「減法生活」，只見想見的朋友、看想看的風景，更懂得拒絕。

▲▼美國保養品牌Gaia Torah進駐微風廣場 洪曉蕾 潘維剛 唐豪悅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪曉蕾以埃及豔后扮相為保養品牌GAIA TORAH新店開幕站台。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然身體復原，但洪曉蕾坦言心理恢復需要漫長時間，她表示最深沉的害怕是「失去孩子」，她藉由信仰與閱讀克服心魔，而日常生活她更加養生，不僅吃得簡單，每周也會上健身房3天做皮拉提斯、芭蕾雕塑、有氧運動，當然保養品也要挑天然成分，近期新歡就是強調不加化學香料的天然護膚品牌GAIA TORAH，49歲的她說：「我不在乎要50歲了，但我在乎肌膚的年齡。」她特別點出頸紋是多數人會忽略的保養之處，表示可用面膜精華加強頸部保養。

▲▼美國保養品牌Gaia Torah進駐微風廣場 洪曉蕾 潘維剛 唐豪悅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪曉蕾（中）與現代婦女基金會董事長潘維剛（右）、新光醫院美容中心主任唐豪悅一同分享保養心得。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ GAIA TORAH 。（圖／公關照）

▲洪曉蕾愛用GAIA TORAH狄密特至愛臉膜。（圖／GAIA TORAH提供，以下同）

▲▼ GAIA TORAH 。（圖／公關照）

▲洪曉蕾塗抹GAIA TORAH極致奢華能量乳霜時會同時進行臉部按摩。

東森自然美也致力於讓肌膚重返年輕光采，最新力作白藜蘆醇活顏系列，導入「白藜蘆醇」、「NMN」及超新星成分「外泌體」等三重抗老泌方，4大新品滿足各種肌膚實現光感美肌，首先以「白藜蘆醇活顏菁萃露」進行打底保濕，再用含維他命Ｃ葡糖苷的「白藜蘆醇活顏菁萃液」密集修護讓肌膚透亮，第三步驟藉由含鎖水磁石及泛醇的「白藜蘆醇活顏菁萃乳液」持續補水，最後使用「白藜蘆醇活顏菁萃霜」養成漂亮好命肌。

▲▼ 東森自然美 。（圖／公關照）

▲東森自然美白藜蘆醇活顏系列4大新品滿足各種肌膚需求，實現光感美肌。（圖／東森自然美提供）

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關鍵字：

洪曉蕾, GAIA TORAH, 東森自然美

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