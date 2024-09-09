汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高　「不易胖體質」從小養成

▲馬筱梅被誇情緒價值高，和汪小菲兩人感情相當好。（圖／翻攝自小紅書/Mandy曼蒂）

記者曾怡嘉／綜合報導

大S前夫汪小菲二婚幸福滿滿，常偕新婚妻子馬筱梅一起在麻六記直播帶貨，馬筱梅直播中對網友問題來者不拒，自曝身高162，沒像到自己來自山東的爺爺，更加碼分享自己吃不胖的秘訣。

▲（圖／翻攝自小紅書/麻六記）

汪小菲新婚妻子馬筱梅，近來在《小紅書》人氣頗高，被網友評論她情緒價值滿滿，先生汪小菲在吃播，她也在旁邊一路陪伴，更進一步和粉絲們互動，被誇是最佳賢內助。

▲（圖／翻攝自小紅書/Mandy曼蒂）

網友問到：「為什麼會直播帶貨呢？」她表示：「自己是自願來帶貨的，另一半是自己選的，既然你選擇了這個人，就應該要為未來一起去努力。」除了帶貨，網友對她的美麗外表更是好奇，直播中馬筱梅自曝自己挺矮的，身高大概161、162，無奈沒像到來自山東爺爺的身高，也說自己不追求白皙肌膚，認為健康比一切重要，即便不追求白，自己也不算黑，她還是提倡女生健康一點比較好。

身材玲瓏纖細的她，也分享自己沒有真正很胖過，因為小時候練芭蕾，高中的時候跳啦啦隊，自己平時也有游泳的習慣，所以身材維持在線，但青春期的時候曾經微肉，有點類似嬰兒肥，這樣的好身材難怪吃播也不胖，著實讓大家都羨慕。