fb ig video ETtoday search mobile

汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高　「不易胖體質」從小養成

>

▲▼汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高 。（圖／翻攝自小紅書）

▲馬筱梅被誇情緒價值高，和汪小菲兩人感情相當好。（圖／翻攝自小紅書/Mandy曼蒂）

記者曾怡嘉／綜合報導

大S前夫汪小菲二婚幸福滿滿，常偕新婚妻子馬筱梅一起在麻六記直播帶貨，馬筱梅直播中對網友問題來者不拒，自曝身高162，沒像到自己來自山東的爺爺，更加碼分享自己吃不胖的秘訣。

▲▼汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書/麻六記）

汪小菲新婚妻子馬筱梅，近來在《小紅書》人氣頗高，被網友評論她情緒價值滿滿，先生汪小菲在吃播，她也在旁邊一路陪伴，更進一步和粉絲們互動，被誇是最佳賢內助。

▲▼汪小菲妻子馬筱梅自曝真實身高 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書/Mandy曼蒂）

網友問到：「為什麼會直播帶貨呢？」她表示：「自己是自願來帶貨的，另一半是自己選的，既然你選擇了這個人，就應該要為未來一起去努力。」除了帶貨，網友對她的美麗外表更是好奇，直播中馬筱梅自曝自己挺矮的，身高大概161、162，無奈沒像到來自山東爺爺的身高，也說自己不追求白皙肌膚，認為健康比一切重要，即便不追求白，自己也不算黑，她還是提倡女生健康一點比較好。

身材玲瓏纖細的她，也分享自己沒有真正很胖過，因為小時候練芭蕾，高中的時候跳啦啦隊，自己平時也有游泳的習慣，所以身材維持在線，但青春期的時候曾經微肉，有點類似嬰兒肥，這樣的好身材難怪吃播也不胖，著實讓大家都羨慕。

關鍵字：

直播, 汪小菲, 馬筱梅, 瘦身, 美麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

陳喬恩與孫芸芸撞愛馬仕包　俏皮設計拍賣價近40萬

陳喬恩與孫芸芸撞愛馬仕包　俏皮設計拍賣價近40萬

UNIQLO：C系列熱賣Top 5出爐！新設計師打造秋冬北歐極簡風重點搶先看

UNIQLO：C系列熱賣Top 5出爐！新設計師打造秋冬北歐極簡風重點搶先看

星巴克9／9起17款飲品買一送一　今喝星冰樂爽賺一杯

星巴克9／9起17款飲品買一送一　今喝星冰樂爽賺一杯

aespa Karina「獨創減肥法」一天瘦4公斤　牛奶肌關鍵是枕頭 「男友腮紅」是什麼？畫法技巧公開臉瞬間變小　方圓臉超適合 菲董訂製Tiffany 39克拉黃鑽戒閃爆　配鉚釘設計好潮 LV小花鑽戒不到6萬可入手　個性耳環疊搭更美 曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛 CASIO復古錶2000元有找　竟有藍牙還可計步 第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面