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菲董設計的Tiffany珠寶ROSÉ、林俊傑都著迷　大珍珠版本曝光

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▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K 黃金鑽石與珍珠項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國歌手身兼LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams與Tiffany & Co.聯名的 Tiffany Titan by Pharrell Williams系列珠寶，近來成為時尚名人追求的熱門珠寶，ROSÉ、林俊傑都擁有，原來不僅有K金鑲鑽版本，第二波上市淡水珍珠款式登場，與尖角與鍊結設計金屬、鑽石創造出衝突美感，再度誘精品迷出手。

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K 黃金鑽石與珍珠耳環、手鍊及戒指。

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的設計靈感源於希臘海神波塞頓的三叉戟，衪是亞特蘭提斯之王，呼應菲董成長時期所居住的同名社區「亞特蘭提斯」，此系列珠寶結合三叉戟造型、鍊條，讓尖銳矛形圖案與圓弧形成對比，繼18K金與黑色鈦金屬作品大獲成功，新作再加入大尺寸的11毫米淡水珍珠，款式包括鑲有鑽石及淡水珍珠的項鍊、手鍊、戒指和耳環，款款分量感十足，戴上彰顯個性美。

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／公關照）

▲菲董設計的Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列推出珍珠版本。

日本珠寶品牌TASAKI也以大膽前衛珍珠設計著稱，於歡慶品牌70周年之際，推出款式豐富的高級珠寶與適合日常配搭的生活珠寶，特別由澳洲精靈系超模Gemma Ward演繹形象廣告，她所戴的70周年全新設計balance palace系列項鍊與手鍊上鑽石與阿古屋珍珠井然有序排列，宛優雅佇立的宮殿，相當大氣；而經典的balance系列水平設計改為垂直珍珠與美鑽排列，視覺效果依舊強烈。

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／公關照）

▲精靈系超模Gemma Ward佩戴TASAKI 70周年balance palace系列18K 白金鑲鑽阿古屋珍珠頸鍊12,500,000元，手鍊5,000,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance plus diamond solo pave系列18K白金鑲鑽阿古屋珍珠戒指，948,000元。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 菲董, TASAKI

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