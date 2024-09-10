曾之喬露美背看不出是孕婦　網友一面倒盛讚「太美」

▲曾之喬和辰亦儒於8月中旬一起曬超音波照，宣布「成為爸爸媽媽」。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

記者陳雅韻／台北報導

曾之喬和辰亦儒8月中旬向大眾報喜，結婚4年的兩人同框秀出胎兒的超音波照，表示：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」當時曾之喬未言明懷孕周數，僅身穿兩截式白色裙裝的她露出仍不甚明顯的孕肚，相隔近1個月她再發新照，則以半身與背影照入鏡示範首飾，她赫然發現「原來拍背面看不出是孕婦」，網友也一面倒盛讚她是最美孕媽咪。





▲曾之喬拍美照，發現原來背面看起來不像孕婦。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

身為巧克力色的粉絲，曾之喬穿上咖啡色無袖衣微露事業線，搭配摩納哥品牌APM MONACO秋季主打的星芒圖案Automne系列首飾，共有雙星設計亦有更華麗的4顆星星層次排列，從耳環、手鍊、項鍊到戒指均備，並有玫瑰金色、金色與銀色3色款式能發揮創意自由疊搭。





▲曾之喬戴APM MONACO最新首飾，被網友一面倒盛讚是漂亮孕媽咪。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

曾之喬轉過身於背部秀出3條APM MONACO星芒圖案項鍊，驚訝目前狀態從背面仍看不出是孕婦，讓網友盛讚她懷孕依然閃閃動人；近幾年她成為時尚圈寵兒，各家精品經常與她合作，5月時編織包著稱的義大利品牌Bottega Veneta就邀她示範天空藍色Andiamo包款，她穿簡單的白背心、牛仔褲配新包，清新風格迷人極了。





▲曾之喬5月時以簡單的白色背心搭配丹寧褲裝，示範Bottega Veneta Andiamo包款。（圖／Bottega Veneta提供）