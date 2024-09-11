香港前女首富甘比拎罕見3色柏金包　編織巨型蛋塔送英跳水王子

▲甘比（左）與英國跳水王子湯姆戴利頭靠頭開心合影。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

在2024巴黎奧運奪得男子雙人10米跳水銀牌的英國跳水王子、同時也是編織達人的湯姆戴利（Tom Daley），10日與老公Dustin Lance Black到香港出席2024香港國際慈善論壇的閉幕講座，曾坐上「香港女首富」寶座、富商劉鑾雄（大劉）的老婆甘比（陳凱韻）也現身，拎著特別訂製的愛馬仕（Hermès）撞色柏金包的她，化身為粉絲與湯姆戴利頭靠頭開心合影。





▲拎著愛馬仕撞色柏金包的甘比，送上自己編織的大蛋塔與玫瑰花給湯姆戴利（左）與他的老公Dustin Lance Black。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

香港富商劉鑾雄（大劉）是赫赫有名的愛馬仕（Hermès）收藏家，歷來女友各個坐擁珍稀愛馬仕包，2016年結婚的妻子甘比（陳凱韻）珍藏規模也驚人，曾在IG曬過整面「愛馬仕橘盒牆」，10日她出席論壇時拎兩種層次藍色與紫色拼接的柏金包，是罕見的3色組合，她在包上掛多個編織吊飾並綁上紫色蝴蝶結，洩露少女心。





▲湯姆戴利自拍Tod’s西裝造型。（圖／翻攝tomdaley IG）

熱愛編織的甘比，親自編織了巨型蛋塔與玫瑰花束，送給英國跳水王子湯姆戴利與Dustin Lance Black，3人合影模樣可愛極了，甘比表示很開心他們喜歡她的作品，希望可以與編織達人湯姆戴利一起將鈎織、編織推廣至全世界，變得愈來愈受歡迎。

