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陳美鳳遊日背實用愛馬仕包　戴潮人最愛的銀飾逆齡

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▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳在日本福岡旅行，背愛馬仕Lindy包出遊。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳近日到日本福岡旅遊，她跟著朋友穿團服隨興走走、吃吃喝喝，心情相當愉悅，而她旅行的穿搭再次展現她的不老奇蹟，簡單的黑色T恤配牛仔褲，或可愛白T恤配白褲，青春洋溢，讓人根本忘了她的實際年齡68歲，再搭上愛馬仕（Hermès）經典的黑色Lindy包，輕輕鬆鬆展現時尚態度。

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳收藏不少愛馬仕經典包款。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳此行所背的愛馬仕Lindy包，能完美貼合身體曲線，且容量不小相當實用，是旅行時絕佳的選擇。愛馬仕於2007年以1920年代紐約黑人族群中起源的舞蹈Lindy Hop為靈感設計此包款，線條柔軟，彷彿隨著擁有者身體充滿活力的熱情節奏搖曳，呈現自由奔放的輪廓，兩側手提把也是標誌性設計，為可肩背或手提的兩用款，

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲Chrome Hearts也是陳美鳳的愛牌，穿戴其銀飾與外套。（圖／翻攝im_meifen IG）

日本行除了背愛馬仕包，陳美鳳的外套、首飾也洩露了另一高端愛牌Chrome Hearts，此象徵搖滾、奢華的銀飾品牌深受時尚潮人追捧，演藝圈內如林俊傑、潘瑋柏、羅志祥都是著名藏家，陳美鳳也是忠實粉絲，戴著Chrome Hearts招牌十字造型耳環、穿丹寧外套出遊，證明走在時尚浪潮尖端。

▲▼陳美鳳 。（圖／翻攝IG）

▲陳美鳳開心吃到想吃的冰了，耳際的Chrome Hearts耳環很搶眼。（圖／翻攝im_meifen IG）

►陳喬恩與孫芸芸撞愛馬仕包　俏皮設計拍賣價近40萬

►曾馨瑩不是背愛馬仕遊歐　貴婦圈爆紅的柳條包是真愛

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