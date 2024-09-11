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「格雷女」網狀水晶裹胸不低俗　配珍珠耳環施「高級性感」絕招

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▲▼達柯塔強森,潔西卡雀斯坦 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「格雷女」達珂塔強生身穿Gucci水晶透視禮服性感而優雅。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

由精品集團Kering開雲集團主辦的第三屆Caring for Women晚宴，於紐約時間10日晚間舉行，當天募得近1億元的善款將幫助婦女慈善機構。晚宴由開雲集團老闆娘、女星莎瑪海耶克（Salma Hayek-Pinault）主持，包括奧斯卡影后潔西卡雀斯頓坦（Jessica Chastain）、「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）都選穿Gucci訂製禮服出席，達珂塔強生再次施展她「高級性感」絕招，胸前是綴滿水晶的網狀設計拼接緞面裙，性感而優雅。

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲達珂塔強生搭配Boucheron高級珠寶系列ART DECO珍珠耳環。（圖／Boucheron提供，以下同）

經常以透視裝出席公開活動的達珂塔強生，裝扮火辣卻不低俗，此次出席Caring for Women晚宴，身穿Gucci訂製深V禮服，上半身網狀設計綴滿耀眼水晶，她巧搭Boucheron高級珠寶系列ART DECO珍珠長耳環，以珍珠的溫潤的白色調呼應白色長裙，也為整體造型增添優雅氣息。

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲開雲集團老闆娘莎瑪海耶克穿Gucci平口禮服搭配Boucheron Or Bleu高級珠寶系列Ondes波浪造型項鍊。

開雲集團老闆娘莎瑪海耶克也選戴Boucheron珠寶搭配Gucci黑色平口禮服，波浪狀的Or Bleu高級珠寶系列Ondes鑽石項鍊宛如華麗領片；同場的奧斯卡影后潔西卡雀斯坦也穿Gucci訂製禮服亮相，深V又露背剪裁的禮服綴滿綠色亮片，她再搭上代言的義大利品牌DAMIANI系列珠寶，成功吸睛。

▲▼達柯塔強森,潔西卡雀斯坦 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡影后潔西卡雀斯坦以綠色亮片Gucci禮服搭配代言的DAMIANI珠寶。（圖／美聯社）

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關鍵字：

格雷女, 達珂塔強生, 莎瑪海耶克, 潔西卡雀斯坦

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