Lisa馬甲裝襯出S形曲線性感又優雅　登MTV大獎舞台表演又領獎

▲Lisa穿緊身馬甲連帽洋裝搭寶格麗珠寶，出席MTV音樂錄影帶大獎。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

樂壇盛事MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards, VMAs），於美東時間 11日晚間在紐約登場，南韓女團BLACKPINK成員Lisa是最受矚目的東方面孔，連換3套時髦服裝驚豔全場，最有看頭是進場時所穿的Mugler緊身馬甲連帽洋裝，馬甲盡顯窈窕曲線相當性感，而連帽設計為整體造型增添優雅氣息。

▲Lisa換穿紅與黑色流蘇裝賣力表演。（圖／路透社）

除了穿馬甲裝吸睛，Lisa還搭配寶格麗（BVLGARI）標誌性的Serpenti靈蛇項鍊以及碩大的彩色寶石戒指，彰顯天后氣勢；進場後她換上紅黑色兩截式流蘇裝，大露修長美腿，在舞台上賣力表演她近期發行的兩首單曲《New Woman》與《Rockstar》，為現場氣氛掀起一波高潮。

▲Lisa開心領取最佳K-POP大獎。（圖／路透社）

出席MTV音樂錄影帶大獎盛會可不只有兩套造型，Lisa最終換上黑色長裙透視裝，開心領取最佳K-POP大獎，是她自BLACKPINK單飛不解散後的最佳肯定，對她而言意義非凡，抱著獎座笑開懷。