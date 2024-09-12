陳喬恩買愛馬仕不手軟　兩款新歡到手、櫻花粉凱莉包超美

▲陳喬恩背著愛馬仕迷你Lindy包與重機合影。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

45歲女星陳喬恩與馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚近2年多，將在9月下旬將於馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮，兩人日子過得愜意，近日仍在日本旅行，除了賞富士山美景、參觀展覽、大啖美食，陳喬恩也曬出「新歡」，原來她的愛馬仕（Hermès）收藏規模擴大，又進兩款新貨了。





▲陳喬恩日前開心曬新歡一號愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩日前在IG現動標註「新歡一號」，是與「台灣第一名媛」孫芸芸撞了同款不同色的愛馬仕Kelly Moov跨肩背包，包身呈現半月形，驚喜是附有一個配飾小包，由於背帶是可拆卸的多孔設計，因此可以變出多種背法，她立刻背上逛古董車展。





▲陳喬恩公開另一新歡是櫻花粉色的愛馬仕Kelly凱莉包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

標註「新歡一號」是否代表有二號？答案是正確的，陳喬恩又秀出剛開箱的愛馬仕櫻花粉色凱莉包，甜美色調相當迷人，可預料接下來就會伴著她旅行了，而此次日本行她還帶著另一款愛馬仕包，為迷你版的黑色Lindy包，愛馬仕儼然成為她旅行的標準配備。