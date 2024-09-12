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G-SHOCK 4度聯手NBA球星八村壘　籃球場變金錶盤、數字像計時器

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▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK第四度與NBA球星八村壘合作打造聯名錶GBM-2100RH，12,000元。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

效力於NBA湖人隊的混血前鋒八村壘，第四度與CASIO旗下G-SHOCK合作推出聯名錶GBM-2100RH，以擁有金屬錶圈、可與手機連結智慧藍牙以及Tough Solar太陽能充電功能的GBM-2100為基礎進行設計，格紋裝飾的金色面盤靈感源自籃球場，而LCD顯示的紅、黑色則是呼應籃球賽中24秒計時器，彰顯八村壘對於籃球的熱愛。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與八村壘聯名錶GBM-2100RH，LCD顯示的紅、黑色呼應籃球賽中24秒計時器。

此次八村壘與G-SHOCK聯名錶GBM-2100RH，融入他最喜愛的配色與他原創的黑武士logo，此logo結合八村壘名字中的「八」以及日本武士刀，構成「八村」（Hachimura）的「H」，成為錶帶環與包裝盒的亮眼裝飾。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲聯名錶背蓋上刻印有八村壘的簽名，金色錶帶扣環則印有八村壘原創黑武士logo。

天梭表（Tissot）今年則與Wilson和WNBA聯手推出Seastar Wilson® WNBA 自動款腕錶、Seastar Wilson® WNBA石英款腕錶，以WNBA標誌性的白色與橘色為錶款主色調，且每只腕錶套組配有的橘色和白色錶帶均以Wilson WNBA官方指定籃球所使用的「EVO-nXT」合成皮材質製成，籃球元素還出現在單向旋轉錶圈上，標記24秒代表進攻籃板球時限，錶背則印有WNBA Wilson®籃球圖案。此外，品牌還簽下效力於紐約自由人隊（New York Liberty）的WNBA籃球員Sabrina Ionescu，藉由這位三分球神射手的影響力，讓更多球迷與錶迷認識天梭表。

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表品牌大使Sabrina Ionescu演繹Seastar Wilson® WNBA 自動款腕錶，23,600元。（圖／天梭表提供，以下同）

▲▼G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲模特兒戴天梭表Seastar Wilson® WNBA石英款腕錶，14,600元。

►CASIO復古錶2000元有找　竟有藍牙還可計步

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關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Tissot, 天梭表

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