亮珠寶／寶格麗Tubogas項鍊11萬可入手　疊戴金手環時髦吸睛

▲寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金坦桑石與綠松石鑲鑽頸鍊與3款手環。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），多數人的第一聯想是Serpenti靈蛇珠寶，事實上還有一個標誌性設計，為源自1920年代起所使用之輸氣管（瓦斯管）的獨特造型Tubogas，寶格麗從1970年代開始大量應用在珠寶與腕錶上，成為品牌的標誌之一，今年結合品牌最愛用的黃K金材質，一口氣推出16種全新款式，最入門的鍊墜約110,700元可擁有。





▲BVLGARI TUBOGAS系列黃K金項鍊11,0700元。

全新Bvlgari Tubogas系列共有3款分別以坦桑石、紅碧璽與綠碧璽為主石並由幾何形狀切割的堅硬寶石與鑽石環繞的華麗頸鍊、2款中央裝飾Parentesi羅馬街道圖紋的鑲鑽頸鍊，以及3款較為窄版的貴金屬頸鍊，最驚喜是出現日常能輕鬆穿戴的Tubogas鍊墜，與休閒服裝也能完美搭配。

▲BVLGARI TUBOGAS系列手環由金屬條環繞交錯而成，未經任何焊接。

最容易疊戴的手環則有4款新作，Bvlgari Tubogas手環均由金屬條環繞交錯而成，未經任何焊接，彰顯寶格麗獨特的工藝，分別有黃K金基本款、時尚的三金款，以及耀眼鑽石款式，不僅手環可相互疊搭，亦可與同步亮相的Bvlgari Bvlgari Tubogas 腕錶混搭，此錶款融合了寶格麗的兩大風格特色：黃K金錶殼上鐫刻雙標誌、管狀設計的Tubogas錶帶，吸睛的多圈管狀錶帶以黃 K 金、白 K 金與玫瑰金製成，輕盈優雅且裝飾感強烈。





▲模特兒佩戴BVLGARI TUBOGAS系列黃K金頸鍊與三色金腕錶。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）以羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋、同心圓共4種紋飾組合而成的Quatre系列珠寶，問世20年以來，不同的圈數、顏色造就出無數款式，大陸超模秦舒培參與品牌活動時，曾佩戴Quatre Classique系列短頸鍊，又發揮創意將較窄版的項鍊作為腰帶使用，相當時髦。





▲大陸超模秦舒培佩戴Boucheron Quatre Classique系列大型款鑲鑽短頸鍊。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲秦舒培將Boucheron Quatre Classique系列項鍊當作腰飾使用。