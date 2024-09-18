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宋慧喬女大生造型遊義　百萬勞力士、珠寶洩貴婦身分

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▲宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬坐在科莫湖旁的餐廳點菜，勞力士金錶與CHAUMET珠寶很吸睛。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星宋慧喬近日應FENDI之邀，參加米蘭時裝周欣賞品牌大秀，她順道到義大利最美湖泊之稱的科莫湖旅遊，42歲的她身穿FENDI白T恤配黑裙，腳踩New Balance黑鞋，再背著黑背包出遊，若不是戴著上百萬元的勞力士（Rolex）金錶、CHAUMET珠寶流露些許貴氣，她的清新穿搭與模樣宛若女大生。

▲宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬托腮模樣宛若女大生。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬坐在科莫湖畔餐廳顯得開心愜意，她身穿有FENDI字樣的白T恤，疊戴法國珠寶品牌CHAUMET標誌性的Bee My Love系列兩款項鍊，以蜜蜂的蜂巢圖騰為設計主軸，一款是短吊墜，另一款是吊墜中央的蜂巢裝飾可進行調校並在玫瑰金鍊上巧妙滑動，兩者疊戴為簡潔的黑白穿搭增添亮點。

▲宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿FENDI白色T恤配黑裙、New Balance黑鞋輕鬆出遊。（圖／翻攝kyo1122 IG）

另一搶眼配件為勞力士百萬金錶，宋慧喬再疊搭一款CHAUMET Bee My Love手環，如此金燦燦的組合已成為她日常的標準配備；當切換成工作模式時，她則套上FENDI皮革風衣配黑色長靴，帥氣裝扮讓網友一面倒盛讚她美得毫不費力。

▲宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬到義大利參加FENDI新裝大秀。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

宋慧喬, Chaumet, Rolex, 勞力士, FENDI, New Balance

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