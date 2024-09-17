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星巴克「巨大冷水壺」補水也時尚　IKEA電腦墊久打不酸

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▲星巴克、IKEA推開學季新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克推開學季新品，巨大補水壺簡單時尚，946ml售價850元、1892ml售價950元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

開學季來臨，各大品牌紛紛推出學生族群實用好物，從居家用品到日常配件應有盡有。星巴克近期推出超美型冷水壺，巨大容量滿足一天所需，最重要還美到不行；IKEA則選出7款開學租屋好物，其中STENERIK筆記型電腦墊不讓你頭低低，坐姿更好還能幫電腦散熱，399元價格真的很值得。

星巴克推出大容量冷水壺，不僅實用還兼具美觀，提供粉藍、粉紅和品牌經典綠三種顏色，其中綠色款式還可用金星禮兌換。946ml與1892ml共2種容量設計，搭配貼心的刻度線和把手，讓學生們能輕鬆掌握每日的補水進度，繽紛色彩也為日常生活增添了一抹亮色。

▲星巴克、IKEA推開學季新品。（圖／各業者提供）

除了冷水壺，星巴克還推出了兩款休閒包袋，包括充滿活力色彩的「品牌字母背提兩用包」，另一款則是單色系的「品牌卡其色背提兩用包」兼顧實用性和時尚感，可拆卸的背帶讓學生們能根據不同場合靈活使用。

▲星巴克、IKEA推開學季新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克背提兩用包，售價650元至680元。

IKEA則精選出7款租屋必備好物，涵蓋從書桌到收納用品的各種需求。特推STENERIK筆記型電腦墊，採用人體工學設計，能將筆電螢幕提升到合適的視線高度，讓學生們在宿舍或租屋處也能保持良好的坐姿，中空設計提供良好的散熱效果，下方的支架還可以收納滑鼠和鍵盤，是一款既實用又貼心的產品，售價399元就可以買回家。

▲星巴克、IKEA推開學季新品。（圖／各業者提供）

▲IKEA STENERIK筆記型電腦墊。售價399元。

其他則有配備電線收納隔層、幫助學生保持桌面整潔的ALEX書桌，MILLBERGET電腦椅則可調節傾斜度和高度，讓長時間學習也能保持舒適。此外BILLY書櫃、ALEX附輪腳抽屜櫃等產品，都以靈活、易於調整的特點，受到許多租屋學生的青睞。

▲星巴克、IKEA推開學季新品。（圖／各業者提供）▲星巴克、IKEA推開學季新品。（圖／各業者提供）

▲IKEA ALEX書桌售價3,999元；MILLBERGET電腦椅，售價2,999元。

關鍵字：

開學, 學生, 星巴克, IKEA, 好物

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