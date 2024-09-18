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Melody：永遠記得別對他人有太高期望　靠自己才是最實在的

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▲▼Melody：永遠記得別對他人有太高期望 。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

▲Melody分享離婚後的心路歷程。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Melody離婚後更活出自己樣子，近來她在《小紅書》化身情感博主，不少關於感情的問題，她都直球對決，她更大方分享自己的感情觀，她建議大家最好選擇一個和你有很深厚友誼的人結婚，因為婚姻後的愛情都會被磨損，記得不要對他人有過高的期望，靠自己才是最實在的。

▲▼Melody：永遠記得別對他人有太高期望 。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

Melody不僅是時尚媽咪，離婚後的她，對於感情更是有通透的看法，有網友問她：「為什麼20-30歲的人想急著跳進婚姻中，而30+後又急於跳出婚姻的枷鎖？」她則回覆：「無論妳嫁給誰，一定都會有後悔的瞬間，因為步入家庭以後，兩人的愛情都會被磨損，別對他人有過高的期望，在人生之中若只能期望一個人，這個人就是你自己，靠自己才是最實在的。」

另外她也侃侃而談自己當婚姻亮紅燈，經歷離婚這一路走來的心情，她說道：「當人生遇到變化時，難免都會有情緒，以前總會想要掩蓋自己的負面情緒，後來發現當你想要掩蓋時，你會花費更多體力，與其和自己內耗，倒不如抒發，先前在車上聽了一首歌突然大哭，其實偶爾釋放自己的情緒也是很療癒的。未來日子很長，絕對美好的人和事物在等待著你。」

▲▼Melody：永遠記得別對他人有太高期望 。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody）

被問到如何走出一段感情？她則妙回：「當結束一段感情，代表你的人生的這個章節結束，已經寫不下去，就是要翻篇，你現在要做的就是再創造一個新的章節，也就是一個新的自己，想盡辦法拓展你的圈子，因為人生只能往前看，已經走過的路還回頭看沒有意義，這是浪費時間。你只有一次機會可以過你的人生，你想過怎樣的生活，你得要自己負責，如果一段關係中讓你失去自己或是已經不喜歡自己了，就是你需要改變的時候。」

關鍵字：

婚姻觀, 感情觀, 自我重塑, 幸福人生, 情感博主

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