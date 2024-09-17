無印良品「高質感生活小物」13款新品　透明黑色牙線、小卡收納29元起

文／LOOKin

MUJI無印良品近期發布了2024秋冬新品預告，這次的商品當中增添了不少讓生活更便利的有趣小物，外型延續著MUJI獨有的舒適簡約風格，但每一款產品的發想都是以實用為核心，多款將在2024下半年接續發售的「高質感生活小物」推薦給妳！

1. 小物收納系列

有收藏偶像小卡、偶像周邊小物追星族，或者擁有眾多遊戲卡的遊戲玩家們，無印良品將在11月起推出以「收藏」、「展示」、「攜帶」三個概念的小物收納系列商品，價格帶在29元~899元（壓克力展示架）不等！

▲無印良品小物收納系列。（圖／無印良品，下同）

可收納遊戲卡、偶像徽章、壓克力鑰匙圈、明信片等不同尺寸的「口袋內頁收藏活頁夾、補充袋夾」、對應遊戲卡或明信片尺寸「方便瀏覽收藏卡夾」、以及最多可收納120張遊戲卡、明信片的「收藏卡片展示盒」、方便作公仔展示與收納的「壓克力展示盒」、以及附伸縮拉繩方便掛在包包上，作為通勤票卡夾使用的「立式卡片夾」、還有可將心愛的玩偶吊掛於包包上隨身攜帶，也能避免沾染髒污的「吊掛展示收納包」。

2. 3C配件

繼上半年的行動電源之後，無印良品再度推出了新的3C配件，手機殼、耳機盒、傳輸線與收納線材等預計10月起陸續上市，售價台幣99－250元。配色除了經典的黑與白、還有質感的綠色與橘色，材質輕盈方便攜帶，而其中的收納線材除了可以用來捆整充電線，也可以用來綁束食物包裝喔！預計10月起陸續上市。

▲無印良品推出全新3C配件。（圖／LOOKin提供、無印良品）

3. 口腔清潔系列

台灣在地開發了全新口腔清潔商品，售價均為49元，類型包含：手柄握感良好、不易斷裂，可清洗後重複使用的「Y型牙線棒組」；附帶便攜盒、具彈性手柄可調整頸部角度的「I型牙間刷」。

▲全新口腔清潔系列。（圖／LOOKin提供）



最讓編輯感到驚艷的則是黑色牙線！這款商品含有竹炭粒子，其良好的吸附力能有效去除口腔中的食物殘渣和牙菌斑，搭配透明的外盒，隨身攜帶或是拿出來使用都超有質感。口腔清潔商品將於10月開始販售，這樣的價格真的很值得通通入手耶！

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