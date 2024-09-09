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無印良品進駐東森購物開旗艦店　限定2天全館85折買起來！

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▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台領先的網路購物平台東森購物，將於9月10日起試營運與日本生活品牌「MUJI無印良品」的線上品牌旗艦館，並於9月19日正式開幕。為慶祝此次合作，東森購物將推出眾多優惠，包含開幕首兩日全館85折，消費滿額送超熱門的黃麻購物袋等，且9／10起試營運就馬上有好康，讓消費者聰明買起來！

東森購物總經理彭鴻珷表示，本次與MUJI無印良品的合作，標誌著東森購物在拓展國際品牌合作方面邁出重要一步。他認為，MUJI無印良品的「有道理的設計」和「良質與良值」的商品，深受年輕族群喜愛，此次合作將讓消費者更便捷接觸到MUJI無印良品的經典商品。

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

▲開幕限定9／10至10／2期間，女款輕量羽絨外套享優惠價1,390元。

台灣無印良品總經理吉田明裕表示，MUJI無印良品與東森購物都致力於提供顧客好感生活，此次合作的線上品牌旗艦館，除了倚重東森購物的領導地位，更看好其在商品多元性、交易安全性、物流服務便利性等方面的表現。

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

▲開幕限定9／19至9／23消費滿888元，登記即再贈黃麻購物袋A4縱型乙個（恕不累贈，送完為止）。

東森購物「MUJI無印良品品牌旗艦館」9／10起試營運，將有超過6,000種商品上架銷售，9／10至10／2期間，享多款獨家優惠，包括指定男女內褲系列任2件以上9折、黃麻收納袋任2件8折、自由組合收納包任2件9折、不鏽鋼廚房道具8折等。9／19至9／20開幕首兩日推出限定優惠，不限金額全面85折。9／19至9／23再加碼消費滿888元，登記贈黃麻購物袋A4縱型乙個。

關鍵字：

東森購物, MUJI無印良品, 線上品牌旗艦館, 優惠, 合作

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