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G-SHOCK磚牆錶盤藏深意　染上彩虹色調炫目

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK DW-5600RW-1腕錶以彩虹蒸鍍技術演繹經典磚牆錶盤，3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK錶盤呈現磚牆圖案，象徵腕錶堅固耐用的特色，是經典元素之一，最新力作RAINBOW BRICK WALL系列腕錶，以彩虹蒸鍍技術為磚牆錶盤染上彩虹色彩，錶盤在不同光線下展現迷人的虹彩色調，為強悍錶款增添時尚氣息。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK不鏽鋼金屬錶圈錶款GM-2100RW-1A，7,000元。

RAINBOW BRICK WALL系列以G-SHOCK招牌方錶5600及熱賣的指針數位雙顯2100為基礎進行設計，讓虹彩躍上磚牆圖案錶盤，其中隸屬G-STEEL產品線GM-5600RW-1、GM-5600BRW-1、GM-2100RW-1A與GM-2100BRW-1A擁有不鏽鋼錶圈，呈現細膩髮絲紋與鏡面飾面效果，搭配玻璃纖維強化樹脂錶殼維持絕佳耐衝擊性。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲CASIO概念店及官網限定販售的GM-5600BRW-1腕錶，7,000元。

Swatch則主打輕盈透明的COLORS OF JOY系列腕錶，共推出6款大膽活潑色調吸睛，配上超大尺寸的錶徑，更加高調，全系列設計跨越性別界線，讓時髦男女都能依照喜好戴上心儀色彩的錶款，展現自信魅力。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch輕盈透明的COLORS OF JOY系列腕錶。（圖／翻攝swatch IG）

►G-SHOCK 4度聯手NBA球星八村壘　籃球場變金錶盤、數字像計時器

►CASIO復古錶2000元有找　竟有藍牙還可計步

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Swatch

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