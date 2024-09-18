G-SHOCK磚牆錶盤藏深意　染上彩虹色調炫目

▲G-SHOCK DW-5600RW-1腕錶以彩虹蒸鍍技術演繹經典磚牆錶盤，3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK錶盤呈現磚牆圖案，象徵腕錶堅固耐用的特色，是經典元素之一，最新力作RAINBOW BRICK WALL系列腕錶，以彩虹蒸鍍技術為磚牆錶盤染上彩虹色彩，錶盤在不同光線下展現迷人的虹彩色調，為強悍錶款增添時尚氣息。

▲G-SHOCK不鏽鋼金屬錶圈錶款GM-2100RW-1A，7,000元。

RAINBOW BRICK WALL系列以G-SHOCK招牌方錶5600及熱賣的指針數位雙顯2100為基礎進行設計，讓虹彩躍上磚牆圖案錶盤，其中隸屬G-STEEL產品線GM-5600RW-1、GM-5600BRW-1、GM-2100RW-1A與GM-2100BRW-1A擁有不鏽鋼錶圈，呈現細膩髮絲紋與鏡面飾面效果，搭配玻璃纖維強化樹脂錶殼維持絕佳耐衝擊性。





▲CASIO概念店及官網限定販售的GM-5600BRW-1腕錶，7,000元。

Swatch則主打輕盈透明的COLORS OF JOY系列腕錶，共推出6款大膽活潑色調吸睛，配上超大尺寸的錶徑，更加高調，全系列設計跨越性別界線，讓時髦男女都能依照喜好戴上心儀色彩的錶款，展現自信魅力。





▲Swatch輕盈透明的COLORS OF JOY系列腕錶。（圖／翻攝swatch IG）