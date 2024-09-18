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每天睡不飽？「5個方法」教你早早入睡　把自己感受放在第一位

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▲▼每天睡不飽？「5個方法」教你早早入睡 。（圖／Unsplash）

▲充足睡眠對於健康好處多多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓忙碌，超過一半的人睡眠不足，也有人是到了睡眠時間而捨不得睡，總結說來，睡眠品質低落或直接影響到身體健康，盤點5個有助早睡的方法，原來滿足自己的情緒也管用。

#學會自己的感受至上

有時候晚上想睡而捨不得睡，是因為自己白天的情緒總是被忽略，到了夜晚要睡覺時，才能放鬆做自己，試著把自己的感受放在第一位，別再委屈自己當個老好人，這樣到了晚上你就不需要被補償，就能快快入睡。

#每天盡量在規律時間睡覺

想要擁有優質睡眠，第一步必須每天盡量在相同的時間上床睡覺，這樣可以調整你的生理時鐘，幫助你更容易入睡並形成規律的睡眠習慣。

▲▼每天睡不飽？「5個方法」教你早早入睡 。（圖／Unsplash）

#睡前一小時別滑手機

晚上盡量減少使用電子產品，尤其是手機、電腦等會發出藍光的設備。藍光會抑制褪黑激素的分泌，影響入睡。建議可以在睡前1小時停止使用電子設備。

#控制咖啡因和酒精攝取

白天盡量減少攝取咖啡因，尤其是在下午和晚上。咖啡因會刺激神經系統，使你更難入睡。雖然酒精可能讓人感覺放鬆，但它會干擾睡眠質量。

#創造舒適睡眠環境

創造一個舒適、安靜和黑暗的睡眠環境，可以幫助你更快入睡。確保你的床墊、枕頭和被子適合你的舒適需求，並且保持臥室溫度適宜。睡前也可進行一些放鬆的活動，如冥想、深呼吸、閱讀書籍或聽舒緩音樂，這有助於放鬆身心，讓你更快進入睡眠狀態。

關鍵字：

睡眠, 健康, 壓力, 方法, 心理

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