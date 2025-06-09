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星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

又開始一周工作日，今（6／9）起推一連兩天好友優惠，共有15款品項可直接現賺一杯，本次星巴克表示需出示特定截圖，請使用下方文內截圖即可享回饋。伯朗咖啡館6月續行每周一會員買一送一優惠，今本日咖啡與美式咖啡使用儲值卡付費即可多賺一杯。

星巴克6／9至6／10一連兩天推出「Refresh SUMMER截圖 指定品項 好友分享日」活動，活動期間憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定15款飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

指定品項好友分享活動品項包括：檸檬冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽、冷萃咖啡、西印度櫻桃紅茶。不適用優惠門市請看文後列表。

由於許多網友表示不清楚什麼是「活動截圖」，星巴克也未清楚標示，導致許多網友在留言提問「截圖是哪一張？」請想購買買一送一的消費者，出示下方活動截圖即可享優惠，大家一起喝起來吧！

▲星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克本次活動截圖，出示便可享優惠。（圖／翻攝星巴克官網）

此外，在6／14前星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，還可獲得抽獎資格一次，有機會抽中中杯飲料券2張，共隨機抽出400位會員。憑券可至全台星巴克門市兌換任一中杯飲料1杯，口味任選，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，獎項兌換期限為獲券日+14天。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館6月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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