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CAMA熱銷「冰梅酒拿鐵」限時回歸　推寄杯買9送1

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▲cama,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲cama冰梅酒拿鐵回歸。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡品牌 CAMA CAFE 宣布旗下夏季招牌黑糖梅酒拿鐵，將在 7／7 限時回歸，幫大家解暑放鬆身心。同時為迎接世界巧克力日，7／7 前在 APP 也祭出指定咖啡與可可品項，寄杯買 9 送 1 優惠；星巴克 7／8 接棒優惠，推大杯以上買一送一，記得揪咖一起賺小確幸。

▲cama冰梅酒拿鐵回歸。（圖／業者提供）

上班族夏日想來點微醺感，CAMA CAFE 連續熱銷三年的夏季人氣飲品「冰梅酒拿鐵」，今年正式於 7／7 再度回歸，開賣期間從 7／7 至 8／4，「冰梅酒拿鐵」選用日本黑糖梅酒搭配拿鐵，並利用香醇的牛奶，平衡梅酒特有的酸甜果韻。入口時會先感受到清新的梅酒果香，隨後則會帶出咖啡本身的堅果與焦糖風味，整杯呈現出層次豐富卻依然清爽順口的口感，非常適合在盛夏作為消暑的話題飲品，單杯售價 100 元。

▲cama冰梅酒拿鐵回歸。（圖／業者提供）

因應「世界巧克力日」CAMA CAFE 在 7／7 前，會員可透過品牌 APP 購買指定烘焙點心風味咖啡或可可品項，可享買 9 送 1 回饋，包含摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖，以及金獎拿鐵與金獎美式均在回饋名單，每款商品限購 2 組。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克 7／8 起一連三天，也推出集團同慶優惠，7／8 至 7／10 一連三天，上午 11 點至晚上 8 點期間，至星巴克點選現作飲品（部分除外），可享大杯以上買一送一優惠。

優惠品項不包含不包含 哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機 T2、一航廈 3F、新二航廈 B2、二航廈 4F、二航廈 5F、二航廈 D3、二航管制 4F、三航廈 D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站 1F、清水站 3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101 典藏、京站、南港 LALA、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北。
 

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, cama, 冰梅酒拿鐵

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