CAMA熱銷「冰梅酒拿鐵」限時回歸　推寄杯買9送1

▲cama冰梅酒拿鐵回歸。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡品牌 CAMA CAFE 宣布旗下夏季招牌黑糖梅酒拿鐵，將在 7／7 限時回歸，幫大家解暑放鬆身心。同時為迎接世界巧克力日，7／7 前在 APP 也祭出指定咖啡與可可品項，寄杯買 9 送 1 優惠；星巴克 7／8 接棒優惠，推大杯以上買一送一，記得揪咖一起賺小確幸。

上班族夏日想來點微醺感，CAMA CAFE 連續熱銷三年的夏季人氣飲品「冰梅酒拿鐵」，今年正式於 7／7 再度回歸，開賣期間從 7／7 至 8／4，「冰梅酒拿鐵」選用日本黑糖梅酒搭配拿鐵，並利用香醇的牛奶，平衡梅酒特有的酸甜果韻。入口時會先感受到清新的梅酒果香，隨後則會帶出咖啡本身的堅果與焦糖風味，整杯呈現出層次豐富卻依然清爽順口的口感，非常適合在盛夏作為消暑的話題飲品，單杯售價 100 元。

因應「世界巧克力日」CAMA CAFE 在 7／7 前，會員可透過品牌 APP 購買指定烘焙點心風味咖啡或可可品項，可享買 9 送 1 回饋，包含摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖，以及金獎拿鐵與金獎美式均在回饋名單，每款商品限購 2 組。

星巴克 7／8 起一連三天，也推出集團同慶優惠，7／8 至 7／10 一連三天，上午 11 點至晚上 8 點期間，至星巴克點選現作飲品（部分除外），可享大杯以上買一送一優惠。

優惠品項不包含不包含 哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

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