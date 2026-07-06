2026世界盃足球鞋新風格！全新Samba登場　三款配色重新定義經典

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

足球早已超越競技場上的勝負，成為串聯全球文化與生活風格的重要語言。adidas Originals與CLOT再度攜手合作，以2026世界盃文化為靈感，推出全新Samba Espadrille鞋款及Football Club服飾系列，透過設計探索足球與時尚交會的更多可能。

為何Samba能成為足球文化與街頭風格的橋樑？

延續雙方對足球文化的深入探索，adidas Originals與CLOT再度攜手打造全新Samba Espadrille by Edison Chen系列。此次企劃以足球作為跨越地域與世代的文化載體，透過融合運動歷史與街頭風格的設計視角，讓經典鞋型在世界盃氛圍中展現嶄新面貌。足球不再侷限於球場，而是成為連結全球生活方式與流行文化的重要符號。

三款全新配色如何重新定義經典Samba？

本次系列以經典Samba為創作核心，在保留麂皮鞋頭、金色鞋舌標誌與草編鞋底等經典元素的同時，透過材質與色彩賦予鞋款全新生命。

黑色版本回歸足球鞋最純粹的經典印象，以輕量尼龍打造俐落輪廓；青草綠色靈感源自綠茵賽場，展現充滿活力的運動精神；而花卉粉色則回歸原版皮革設定，以柔和色調結合細膩質感，在復古與現代之間取得巧妙平衡。

當足球融入生活，它還代表什麼？

隨著足球文化持續滲透至流行領域，其所承載的已不只是比賽結果與勝負榮耀，更是一種凝聚社群、激發共鳴的文化力量。透過Samba Espadrille系列，adidas Originals與CLOT重新詮釋足球所帶來的情感連結，並向這項全球運動的歷史與精神致敬，展現設計與文化相互交融的深層價值。

CLOT如何顛覆對足球風格的想像？

作為鞋款系列的延伸，CLOT同步推出全新Football Club膠囊系列服飾，將黑色、綠色與粉色主題貫穿整體設計。系列涵蓋足球衫、短袖T-Shirt、短褲與外套等單品，並融入玫瑰圖騰、俱樂部徽章、龍形元素以及象徵品牌創立年份的「MMIII（2003）」字樣。透過花卉與足球元素的碰撞，CLOT打破傳統足球服飾框架，將綠茵球場想像成一座盛開於盛夏的花園，在力量與浪漫之間開創全新風格！

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