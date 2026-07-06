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肌膚總是沒有透亮感？3個護理方案解決暗沉蠟黃問題

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

肌膚缺乏透亮感，不一定只是膚色暗沉，也可能和角質堆積、保水不足、作息混亂有關，想讓臉看起來更乾淨明亮，關鍵不是一味追求變白，而是讓肌膚維持穩定代謝、充足水分與良好防護，日常可以從三個細節加強，慢慢找回自然光澤。

1.定期溫和代謝老廢角質

肌膚表面若堆積太多老廢角質，光線反射會變得不均勻，臉看起來就容易灰灰霧霧，建議可以依照膚況選擇溫和型去角質產品，頻率不需要太高，一週一到兩次即可，敏感肌則要拉長間隔，避免過度清潔讓肌膚屏障受損，反而讓暗沉與粗糙感更明顯。

2.加強保濕讓肌膚有飽水感

透亮感很大一部分來自肌膚的含水狀態，當臉部缺水時，紋理會變得明顯，妝感也容易卡粉不服貼，日常保養可以在化妝水後搭配精華或乳霜鎖水，尤其睡前更要補足保濕，讓肌膚維持柔軟穩定，隔天起床時臉色也會看起來比較細緻明亮。

3.防曬與抗氧化一起做

紫外線是讓肌膚失去透亮感的重要原因，長期忽略防曬，容易讓膚色不均、斑點與暗沉感變明顯，白天除了確實擦防曬，夜間也可以搭配含有維他命C、菸鹼醯胺等保養成分的產品，幫助肌膚維持明亮狀態，不過保養效果需要時間累積，不要因為短期看不到變化就頻繁更換產品。

【推薦單品】

＃SUQQU 晶采立體按摩霜（洗沐專用），100g、售價2100元

▲SUQQU,MEDITHERAPY,保養,瑞士瑞妍,保濕。（圖／品牌提供）

憑藉顏筋按摩風靡美妝市場的SUQQU有鑒於現代人忙碌的生活節奏，在7月全新推出洗沐專用的晶采立體按摩霜，採用水感親膚貼合技術可以在濕潤肌膚上輕鬆延展，同時避免打滑，能讓按摩更有效率，搭配滿滿保濕成分，可以在洗臉後快速塗抹上臉、進行顏筋按摩，更是可以當作面膜靜敷1分鐘，迅速達到養膚效果。

＃瑞士瑞妍 超水養舒護膜，50ml、售價6850元

▲SUQQU,MEDITHERAPY,保養,瑞士瑞妍,保濕。（圖／品牌提供）

針對乾燥缺水又敏弱的肌膚，瑞士瑞妍打造全新超水養舒護膜，以「舒緩、補水、屏障強化」三大核心機制，透過蠟菊萃取、甘草衍生物、紅藻萃取、氧化鋅、橙花及玫瑰花水等活性成分，可以幫助肌膚深層保濕鎖水，同時舒緩外界刺激，重現健康透亮膚質。

＃MEDITHERAPY 複合酸角質調理組，售價829元

▲SUQQU,MEDITHERAPY,保養,瑞士瑞妍,保濕。（圖／品牌提供）

韓系機能型保養品牌MEDITHERAPY針對夏季暗沉無光的肌膚，設計全新複合酸角質調理組，包含：複合酸溫和角質調理洗面乳、複合酸拋光機能水，先用AHA 0.3%＋BHA 0.4%黃金比例複合酸洗面乳溫和調理肌膚角質，後續搭配8種透明質酸複合物的機能水快速拋光，全方位實現透明感。

關鍵字：

SUQQU, MEDITHERAPY, 保養, 瑞士瑞妍, 保濕

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