肌膚總是沒有透亮感？3個護理方案解決暗沉蠟黃問題

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚缺乏透亮感，不一定只是膚色暗沉，也可能和角質堆積、保水不足、作息混亂有關，想讓臉看起來更乾淨明亮，關鍵不是一味追求變白，而是讓肌膚維持穩定代謝、充足水分與良好防護，日常可以從三個細節加強，慢慢找回自然光澤。

1.定期溫和代謝老廢角質



肌膚表面若堆積太多老廢角質，光線反射會變得不均勻，臉看起來就容易灰灰霧霧，建議可以依照膚況選擇溫和型去角質產品，頻率不需要太高，一週一到兩次即可，敏感肌則要拉長間隔，避免過度清潔讓肌膚屏障受損，反而讓暗沉與粗糙感更明顯。

2.加強保濕讓肌膚有飽水感



透亮感很大一部分來自肌膚的含水狀態，當臉部缺水時，紋理會變得明顯，妝感也容易卡粉不服貼，日常保養可以在化妝水後搭配精華或乳霜鎖水，尤其睡前更要補足保濕，讓肌膚維持柔軟穩定，隔天起床時臉色也會看起來比較細緻明亮。

3.防曬與抗氧化一起做



紫外線是讓肌膚失去透亮感的重要原因，長期忽略防曬，容易讓膚色不均、斑點與暗沉感變明顯，白天除了確實擦防曬，夜間也可以搭配含有維他命C、菸鹼醯胺等保養成分的產品，幫助肌膚維持明亮狀態，不過保養效果需要時間累積，不要因為短期看不到變化就頻繁更換產品。

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