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宅人怎麼拓展自己的交友圈？參加固定活動、低壓力邀約讓互動延續

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

想擴大社交圈，不一定要逼自己變得外向，也不是拼命參加聚會就能累積人脈，真正有效的方式，是讓自己有穩定出現的場域、自然互動的機會以及讓關係延伸下去的理由，當社交不再只是一次性的見面，才更容易遇見頻率相近、願意持續交流的人。

▲。（圖／IG）

1.固定參加同一類活動

比起偶爾參加一次大型聚會，更建議選擇能固定出現的活動，像是運動課、讀書會、語言交換、手作課程或志工活動，因為重複見面會降低彼此的陌生感，也更容易從點頭之交變成可以聊天的朋友，重點不是一開始就要很會交際，而是讓別人有機會慢慢認識你。

2.主動創造低壓力邀約

想讓社交圈變大，不能只停留在活動現場聊天，可以從低壓力邀約開始，像是課後順口問對方要不要一起買飲料、下次活動要不要一起報名或是分享一間適合聚餐的店，這類邀約不會讓人有太大負擔，也能自然延伸關係，讓彼此從單次互動變成更熟悉的連結。

3.經營朋友的朋友

擴大社交圈最自然的方式之一，就是透過原本的朋友認識新朋友，可以主動參加朋友揪的聚會，也可以請熟人介紹有共同興趣的人，因為中間有共同連結，彼此的信任感會比完全陌生更高，聊天時也更容易找到話題，不過要記得抱持輕鬆態度，不需要急著讓每個人都成為深交對象。

關鍵字：

交友, 生活, 社交

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