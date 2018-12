Dappei／tag酒鬼！濃度12.5%的咖啡讓你上班日隨時能開喝

文字。 圖片/Dappei

秉持著 ''We believe no moment should go untaken'' 的嘗試精神,美國飲品公司 ''Cafe Agave'' 竟然推出了由冷粹咖啡與酒融合而成的創新罐裝飲料 — Wine Spike Cold Brew!讓咖啡因和酒精愛好者能同時品嚐這兩種碰撞的滋味,讓你帶點微醺的去上班!

目前 ''Wine Spike Cold Brew'' 共有四種口味,分別為摩卡咖啡,香草肉桂,鹽味焦糖和濃縮咖啡。每款皆採用了精心深培 12 小時的阿拉比卡豆冷粹咖啡去製作,成分當中含有自製特殊配方的酒、奶油與糖漿等,讓滋味更佳豐富並有層次感。最後 12.5% 的酒精濃度和 38mg 的咖啡因含量將完美融合在這 187ml 裡的鋁罐裡!

說真的咖啡啤酒早已不新奇,但仍然有不少人愛上那種帶有咖啡香氣的啤酒,畢竟能將自己喜愛的風味加進啤酒裡可說是一舉兩得。不過 ''Wine Spike Cold Brew'' 卻是反過來帶給你一罐帶有「 真正 」具有酒精濃度的冷粹咖啡!

不知道大家有沒有聽過 ''Rogue Cold Brew'' 呢?雖然也是同樣帶有酒精濃度的咖啡,''ABV'' 含量卻只有 7.5% ,讓嗜酒如命的朋友們紛紛大喊說根本不夠喝!因此 ''Wine Spike Cold Brew'' 可說是真正能讓你在憂鬱的上班日也能一解苦悶的良品啊!

另外 ''Wine Spike Cold Brew'' 的咖啡酸度又比一般咖啡少了 67%,喝起來更加順口,不過很可惜的是目前台灣尚未引進,只能看圖解解饞了!另外提醒大家飲酒不要過量,適可而止就好啦!

★《ETfashion》提醒您:未成年請勿飲酒。飲酒過量,有害健康。喝酒不開車,開車不喝酒。

更多 CafeAgave

FB

官網

Dappei 結語:

早晨總是讓人昏昏欲睡,大部份的人幾乎都會選擇利用咖啡因來讓自己保持清醒,或著是聞咖啡香讓自己感到放鬆,下次到美國時不妨試試看這種帶有酒精濃度的咖啡吧!誰說只有晚上才能微醺呢?

文字編輯:Ladybird

Dappei

https://dappei.com/