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Dappei／tag酒鬼！濃度12.5%的咖啡讓你上班日隨時能開喝

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▲啤酒。（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

秉持著 ''We believe no moment should go untaken'' 的嘗試精神，美國飲品公司 ''Cafe Agave'' 竟然推出了由冷粹咖啡與酒融合而成的創新罐裝飲料 — Wine Spike Cold Brew！讓咖啡因和酒精愛好者能同時品嚐這兩種碰撞的滋味，讓你帶點微醺的去上班！

▲啤酒。（圖／Dappei提供）

目前 ''Wine Spike Cold Brew'' 共有四種口味，分別為摩卡咖啡，香草肉桂，鹽味焦糖和濃縮咖啡。每款皆採用了精心深培 12 小時的阿拉比卡豆冷粹咖啡去製作，成分當中含有自製特殊配方的酒、奶油與糖漿等，讓滋味更佳豐富並有層次感。最後 12.5% 的酒精濃度和 38mg 的咖啡因含量將完美融合在這 187ml 裡的鋁罐裡！

▲啤酒。（圖／Dappei提供）

說真的咖啡啤酒早已不新奇，但仍然有不少人愛上那種帶有咖啡香氣的啤酒，畢竟能將自己喜愛的風味加進啤酒裡可說是一舉兩得。不過 ''Wine Spike Cold Brew'' 卻是反過來帶給你一罐帶有「 真正 」具有酒精濃度的冷粹咖啡！

不知道大家有沒有聽過 ''Rogue Cold Brew'' 呢？雖然也是同樣帶有酒精濃度的咖啡，''ABV'' 含量卻只有 7.5% ，讓嗜酒如命的朋友們紛紛大喊說根本不夠喝！因此 ''Wine Spike Cold Brew'' 可說是真正能讓你在憂鬱的上班日也能一解苦悶的良品啊！

▲啤酒。（圖／Dappei提供）

另外 ''Wine Spike Cold Brew'' 的咖啡酸度又比一般咖啡少了 67%，喝起來更加順口，不過很可惜的是目前台灣尚未引進，只能看圖解解饞了！另外提醒大家飲酒不要過量，適可而止就好啦！

★《ETfashion》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

更多 CafeAgave

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Dappei 結語：

早晨總是讓人昏昏欲睡，大部份的人幾乎都會選擇利用咖啡因來讓自己保持清醒，或著是聞咖啡香讓自己感到放鬆，下次到美國時不妨試試看這種帶有酒精濃度的咖啡吧！誰說只有晚上才能微醺呢？

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 酒類, 咖啡, 美國, 酒精
fashion.net

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