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大S離世享年48歲　回顧灑脫人生哲學：我覺得死後的世界是非常美的

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記者鮑璿安／綜合報導

48歲女星大S（徐熙媛）享年48歲，家屬證實她因流感併發肺炎離世，許多粉絲聽聞噩耗都震驚不已。而她自17歲出道以《流星花園》爆紅，一向給人敢愛敢恨的印象，與汪小菲婚姻在2021年結束之後，再婚南韓歌手具俊曄，大S對自己的人生和感情都活得十分通透，也曾說出不少發人深省的金句，將會一直留存在大家心中。

▲▼大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲48歲女星大S（徐熙媛）享年48歲，家屬證實她因流感併發肺炎離世。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

1. 我必須找回我自己，你們也是。

2. 人一旦勇敢就真正自由，以前愛一個人形影不離，現在放心裡。

3. 我的個性是這樣子，不管碰到任何困難我都可以走下去，我就是覺得死後的世界是非常美的，所以我就覺得反正不管要遇到什麼事情，大不了就死人，那我就開心了完全達成我的願望。我做事就是很隨性，心裡想到什麼就做什麼。

4. 我這個人挺瘋狂的是，我的感情轟轟烈烈，可是我結束得斬釘截鐵，然後連我自己是很痛苦很痛苦，還是會用理智來面對我的人生跟感情。

5. 我是不會讓自己回頭跟後悔，我必須選擇的是對的選擇，因為我不能選擇舒服的選擇。

6. 對男人來講，我不是一個歸類成對象的一個女性，我會被歸類成一個挑戰的女性。

7. 我用了多少失敗的東西，我才會集結成多少成功的東西。

8. 可是痛也不見得是壞的感覺啊，因為痛就是痛啊，其實有些事情它是有一個感受沒錯，就像癢是一個感受一樣有，可是為什麼一定要被歸類為是痛苦的感受呢？

關鍵字：

女星, 大S, 流感, 肺炎, 金句

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