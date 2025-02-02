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《我的完美秘書》韓志旼真實體重不到45kg　超狂秘訣曝光靠神飲消水腫

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《我的完美秘書》韓志旼「真實體重」不到45公斤驚呆粉絲！超狂秘訣曝光:靠這杯「神飲」消水腫，製作比例公開網友狂讚必學！

▲韓志旼長年保持不到45公斤的體重。（圖／取自韓志旼IG）

圖文／CTWANT

在熱播韓劇《我的完美秘書》中，韓志旼憑藉精湛演技和迷人笑容，不只成為許多人心中最美的OL代表，真實世界的她也因為長年保持「不到45公斤」的體重成為網友熱議的焦點，其實之前她就在節目中大方分享了保持纖細身材的秘密，「香蕉醋」是關鍵秘方！

香蕉醋不僅能幫助改善水腫問題，還能促進新陳代謝，讓身體更加輕盈，韓志旼表示，她會利用簡單的製作方法自製香蕉醋，每晚搭配晚餐飲用，對於緩解浮腫及改善便秘有顯著效果；她說製作香蕉醋的方法非常簡單，只需要將去皮的香蕉切塊，搭配紅糖與食醋，按1：1：1的比例混合後，將材料放入密封容器內攪拌均勻，靜置一天後便可完成；完成的香蕉醋需在室溫下靜置24小時，接著放入冰箱冷藏兩週，待充分發酵後即可食用。

《我的完美秘書》韓志旼「真實體重」不到45公斤驚呆粉絲！超狂秘訣曝光:靠這杯「神飲」消水腫，製作比例公開網友狂讚必學！

▲韓志旼擁有纖細曲線。（圖／取自韓志旼IG）

不過小編提醒飲用香蕉醋時需要注意幾個事項，首先雖然香蕉醋對瘦身有幫助，但每日飲用量不宜超過100ml，以免對腸胃造成刺激；此外，飲用香蕉醋的同時，仍需搭配均衡飲食，避免過度依賴這項單一食品；最後，對於醋酸敏感的人，建議先少量嘗試，觀察身體的適應情況後再決定是否繼續飲用。

《我的完美秘書》韓志旼「真實體重」不到45公斤驚呆粉絲！超狂秘訣曝光:靠這杯「神飲」消水腫，製作比例公開網友狂讚必學！

▲韓志旼會自製香蕉醋，每晚搭配晚餐飲用。（圖／取自韓志旼IG）

但如果你怕酸不敢嘗試果醋的話，也沒關係！其實還有其他方法可以幫助消除水腫。例如保持充足的飲水量能促進體內循環，幫助排除多餘的水分，平時多攝取含鉀量高的食物，如香蕉、奇異果或菠菜，也有助於平衡體內電解質，另外適度的運動和泡澡能加速血液循環，也能幫助身體排毒並緩解浮腫喔。

《我的完美秘書》韓志旼「真實體重」不到45公斤驚呆粉絲！超狂秘訣曝光:靠這杯「神飲」消水腫，製作比例公開網友狂讚必學！

▲韓志旼過40歲身材保持宛如少女般纖細苗條。（圖／取自韓志旼IG）

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關鍵字：

周刊王, 韓志旼, 我的完美秘書, 減肥

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