太可愛！Tsum Tsum迷你印章　55元寫手帳、寄明信片都百搭

文／Squid

迪士尼的迷你版Tsum Tsum系列每次推出新商品，總是吸引很多人入手，最近南韓大創就推出Tsum Tsum的印章，超可愛的迷你設計不但可以用在手帳紀錄生活瑣事，也可以用在信件或是明信片之類的東西，超級想要整套搜集。

▲Tsum Tsum推出印章款超級可愛。（圖／翻攝自daisolife IG）



Tsum Tsum推出超級可愛的印章系列，總共推出12種，最可愛的就是米奇、米妮還有唐老鴨跟黛西，印出來的不但是Tsum Tsum公仔，上面還寫有單字，除了韓文也有簡單的英文GOOD LUCK、VERY GOOD、HAPPY等，很適合用來做手帳之類的文書使用。

這款Tsum Tsum雖然是印章，但之前還有推出過護唇膏單品，之前國外護唇膏品牌LIP SMACKER就與迪士尼跨界合作，推出的TSUM TSUM系列的護唇膏，而且連味道都是可愛的巧克力脆片、焦糖香味，讓人超想整套搜集。

▲每一款都讓人想要買來收藏，售價2000韓元，約55台幣。（圖／翻攝自daisolife IG）



而且除了非常經典的米老鼠、米妮、唐老鴨、小飛象等公仔，甚至連一般比較少見的《聖誕夜驚魂》傑克、《地獄新娘》莎莉都加入了護唇膏行列，還被設計成超級可愛的橢圓形公仔。