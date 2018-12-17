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就是衝著壓歲錢來的！植村秀「小方塊粉底液」也太可愛了吧

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 ▲植村秀,shu uemura。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

▲植村秀,shu uemura。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

▲植村秀超可愛的小方塊粉底液。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

記者李薇／綜合報導

現在化妝品不但注重功效，還重視顏值，最近植村秀在日本的發表會上，全新亮相了超可愛的方形粉底液，就像是「小方塊」一樣，超級可愛，據說可以打造出是裸透輕薄的裸肌妝感，還沒上市就已經在微博吸引許多網友討論，覺得超級期待。

這款「小方塊粉底液」外型包裝採用霧面的玻璃瓶身，搭配上黑色的蓋子，跟過去植村秀慣用的圓形瓶身搭配黑色蓋子完全不同，新的設計一亮相，在網路立刻獲得網友的大好評，狂讚「瓶子好好看」、「好特別啊！心動了」、「衝著我的壓歲錢來的」。

▲植村秀,shu uemura。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

▲植村秀,shu uemura。（圖／翻攝自Janicekidd微博） 

▲小方塊粉底液還沒上市就立刻以包裝獲得大好評。（圖／翻攝自Janicekidd微博）

「小方塊粉底液」的妝感則是走輕薄裸透的質感，比較適合一般肌膚狀態沒有太多瑕疵的女孩，或是喜歡像是沒有上妝般的肌膚效果，也可以選用這款粉底，不過其實是肌膚瑕疵多的女孩，其實也可以透過層層的堆疊，打造出無瑕感的肌膚效果。

全新的「小方塊粉底液」是針對亞洲女性的肌膚顏色，推出24款色調，日本發售的時間是2月20日，台灣也很有機會會引進販售，會在3月1日上市，因此壓歲錢要好好留著，下手這款單品。

關鍵字：

植村秀, shu uemura, 小方塊粉底液, 彩妝, 粉底液, 粉底
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