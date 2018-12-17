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好主管必備2大管理技巧　「離職員工」才是真正該留住的人

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、寶鼎出版社提供

不知道你有沒有發現，很多管理方法都是心理學家提出來的？作為管理者，必須要對人的心理，或者說對人性這個東西，多琢磨多研究。《5分鐘商學院 管理篇：人人都是自己的CEO》一書就運用簡單的心理技巧，讓你在職場無往不利。

▲管理。（圖／翻攝自unsplash、寶鼎出版社提供）

前員工俱樂部

前員工俱樂部是一種完全自發或者半官方參與的離職員工的聯盟組織。

馬雲曾經在上臺演講時，把離職員工比喻成「敵前、敵後的外援」，說：「阿里為每一個阿里員工保留工號，每個在阿里工作過的員工都有自己的工號，哪怕只工作過一天。我一直相信，有那麼一天，外面的阿里人會比公司裡的多。」

他甚至說：「即使你今天加入騰訊、百度、京東……任何競爭對手，阿里都不會對你生氣，我不相信你去了那邊會破壞阿里的生態系統。」

馬雲為什麼如此重視前員工？因為前員工俱樂部對公司的好處顯而易見。第一，他們都是傳教士，幫公司宣傳價值觀；第二，他們都是大獵頭，幫公司推薦好人才；第三，他們都是內測員，幫公司試用新產品。相反，有一些公司非常自大，居然規定「離職者永不錄用」。這樣的規定，是希望通過恐嚇來留住優秀員工，但其實，這恰恰是阻擋優秀人才回鍋的愚蠢手段。

▲管理。（圖／翻攝自unsplash、寶鼎出版社提供）

激勵保健理論

美國心理學家赫茨伯格（Fredrick Herzberg）把一個人認為自己應得的東西，叫作「保健因素」。而如果一個人得到一樣東西，他喜出望外，說「太好了」，那這樣東西就叫作「激勵因素」。

哈佛商學院的馬哈特拉（Deepak Malhora）教授做了一個實驗，以不同時薪僱用了三組員工。第一組，時薪三美元；第二組，時薪四美元；第三組，試用前期，時薪三美元，試用後期，臨近入職，突然提高到時薪四美元。

結果顯示第三組員工明顯更努力，產出也比前兩組多20%，因為他們對這次意外調薪心存感激，並渴望報答。所以管理人，不如先讀懂他的心。

▲管理。（圖／翻攝自unsplash、寶鼎出版社提供）

★書名：5分鐘商學院 管理篇：人人都是自己的CEO
★作者：劉潤
★出版社：寶鼎出版
★出版日期：2018年11月2日
★建議售價：新台幣360元
 

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關鍵字：

職場, 工作, 管理, 人才, 5分鐘商學院 管理篇
fashion.net

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