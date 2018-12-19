fb ig video ETtoday search mobile

天氣忽冷忽熱，頭皮屑長不停？瘋狂洗頭絕對是錯誤示範

> >

▲頭皮屑。（圖／pixabay）

▲換季季節，很多人都出現頭皮屑問題。（圖／pixabay）

文／Squid

台灣天氣忽冷忽熱，不少民眾的皮膚出現敏感症狀，連頭皮也開始下起紛紛白雪，雖然每天洗頭，頭皮屑還是長不停，皮膚科醫師廖苑利解釋，如果頭皮屑嚴重，還長出一顆顆發紅的膿皰，別急著狂洗頭，可能是脂漏性皮膚炎發作了。

很多人一看到有頭皮屑，以為是頭髮沒洗乾淨，所以洗得更賣力，廖苑利指出，這樣反而讓皮病症狀加重，脂漏性皮膚炎的患者，不需過度清潔，一天洗一次就足夠，水溫需控制在38度以下。

▲頭皮屑。（圖／pixabay）

▲出現頭皮屑，先從洗頭開始注意。（圖／pixabay）
「脂漏性皮膚炎」常見於皮脂腺分布較多的部位，如頭皮、臉部T字和前胸，會反覆發作，尤其進入秋冬後，皮炎部位特別容易發紅、發癢和脫屑，嚴重時還會造成落髮導致禿頭，但是脂漏性皮膚炎不能算是偶發的皮膚病，而是屬於一種體質症狀，因此不易根治。

廖苑利表示，想要調整脂漏性皮膚炎體質，需從生活作息開始，注意不要常熬夜，保持規律的睡眠，和清淡的飲食是最快的方式，再來則是要調節生活壓力。若是皮炎發癢時，盡量不要用指甲摳抓，否則容易又引起毛囊發炎，應尋求皮膚科醫師的協助，可以使用藥物，暫時緩解頭皮發炎發癢的難受情形。

關鍵字：

廖苑利, 頭皮屑, 脂漏性皮膚炎, 皮膚炎, 保養
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

英國香氛瑰珀翠驚傳31日退出台灣！超好用護手霜快囤貨

超殺！COSTCO引進Longchamp小羊皮水餃包　比市價便宜＄7100

買給長輩用？「蓮花面膜」仙氣開外掛

星．上妝／立刻年輕12歲！宋慧喬水潤唇竟要靠3支唇膏疊擦而成 近萬元精華液，年年還能賣超過10萬瓶！究竟哪裡厲害？ 試・開箱／從沒見過這麼美的乾燥玫瑰色！吃飯也不會掉的染唇露 大9歲又怎樣！宋慧喬穿起亮片毛衣　可比「暮光女」還優雅 路痴星座Top 5 ！天秤永遠在迷路、處女嘴硬不問路 凱特王妃原來不好搞？前員工控訴她「這個喜好」讓他們待不下去 好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面