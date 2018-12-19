天氣忽冷忽熱，頭皮屑長不停？瘋狂洗頭絕對是錯誤示範

▲換季季節，很多人都出現頭皮屑問題。（圖／pixabay）



文／Squid

台灣天氣忽冷忽熱，不少民眾的皮膚出現敏感症狀，連頭皮也開始下起紛紛白雪，雖然每天洗頭，頭皮屑還是長不停，皮膚科醫師廖苑利解釋，如果頭皮屑嚴重，還長出一顆顆發紅的膿皰，別急著狂洗頭，可能是脂漏性皮膚炎發作了。

很多人一看到有頭皮屑，以為是頭髮沒洗乾淨，所以洗得更賣力，廖苑利指出，這樣反而讓皮病症狀加重，脂漏性皮膚炎的患者，不需過度清潔，一天洗一次就足夠，水溫需控制在38度以下。

▲出現頭皮屑，先從洗頭開始注意。（圖／pixabay）



「脂漏性皮膚炎」常見於皮脂腺分布較多的部位，如頭皮、臉部T字和前胸，會反覆發作，尤其進入秋冬後，皮炎部位特別容易發紅、發癢和脫屑，嚴重時還會造成落髮導致禿頭，但是脂漏性皮膚炎不能算是偶發的皮膚病，而是屬於一種體質症狀，因此不易根治。

廖苑利表示，想要調整脂漏性皮膚炎體質，需從生活作息開始，注意不要常熬夜，保持規律的睡眠，和清淡的飲食是最快的方式，再來則是要調節生活壓力。若是皮炎發癢時，盡量不要用指甲摳抓，否則容易又引起毛囊發炎，應尋求皮膚科醫師的協助，可以使用藥物，暫時緩解頭皮發炎發癢的難受情形。