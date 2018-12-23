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水腫大餅臉掰掰！每天6步驟按摩，嘴邊肉不再下垂

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文／Squid

明明已經瘦到鎖骨線都異常突出，二坨嘴邊肉仍然鼓在那，是很多腫泡泡臉女生的困擾，建議可以運用保養加按摩緊實拉提，順著淋巴節按摩，有助於水分排除，消除水腫型大餅臉等，有緊實拉提小臉的作用。

皮膚科醫師廖苑利指出，下班後，回家洗完臉是最好的按摩時機，可以直接用保養乳液、面霜或是按摩油，減少手指頭與肌膚間的摩擦力，增加滑順度。

▲▼按摩,抗老,下垂。（圖／Pixabay）

▲臉部肌膚避免下垂。（圖／Pixabay）

Step 1 額頭由下往上，鼻子由上往下：利用無名指與中指指腹，從額頭部位開始，由下往上推，也就是從眉毛往髮際線的方向。接著，鼻子由上往下，從鼻樑往鼻頭的方向按摩。

Step 2 眼周以螺旋方式輕按，眼頭穴道加壓。

Step 3 臉頰笑肌的部位，以螺旋畫圓的方式， 輕輕按至太陽穴的位置，加壓。

▲▼按摩,抗老,下垂。（圖／Pixabay）

▲搭配按摩油的效果更好。（圖／Pixabay）

Step 4 眼睛下方用指腹輕輕點按，加強血液循環，鼻翼兩側上下輕按，從嘴角往下巴處，用螺旋畫圓上下輕按。

Step 5 下巴曲線提拉法：從下巴螺旋畫圓至下顎骨頭處，按壓，從嘴角螺旋畫圓至耳下，按壓，從鼻翼兩側螺旋畫圓往上至太陽穴，下巴至耳朵用手掌輕按，用指腹輕按耳朵，頸部由下往上、由內到外輕帶。

Step 6 最後要記得：順著淋巴循環來結尾，當手將頸部肌膚由下往上輕帶後，最後要手由下巴往耳後按摩，然後由耳後順著頸部往鎖骨方向按摩。

關鍵字：

按摩, 抗老, 下垂, 廖苑利, 皮膚科
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