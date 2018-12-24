真這麼好用？李聖經瘋狂囤貨的16號睫毛夾　一次10支擺出來獻寶

▲李聖經大囤貨的蘭芝睫毛夾。（圖／翻攝自heybiblee IG）



記者李薇／綜合報導

遇到好用的東西總是會害怕它突然之間停產或是更新，只好不斷買更多起來囤貨，以免有一天生活離開了它，又要焦慮很久，不只是一般的女孩會如此，身為藝人的李聖經最近就囤了一堆睫毛，一次多達10幾支，就是怕它再也沒賣。

李聖經身為蘭芝的代言人，要什麼產品照理來說都沒有問題，應該擁有用不完的化妝品或是彩妝盤，不過最近她在個人IG上曬出一張圖片，是她自己去囤的蘭芝16號睫毛夾，一次就囤了10支起來，可見她消費的能力也是不輸一般女孩。

▲李聖經睫毛超翹可見這款單品真的不錯用。（圖／翻攝自heybiblee IG）



每個品牌的睫毛夾都有不同的弧度、夾的角度還有彈力，因此用到跟自己合適的眼型，通常就很難換別的品牌，看來這款16號睫毛夾剛好很合李聖經的眼型，也難怪讓她可以一次囤這麼多支，就是怕它更新或是停產之後，無法再夾出如此彎翹的睫毛。

這張照片在李聖經的個人IG亮相之後，立刻吸引許多女性粉絲也搶著要去買，大呼「我也要那個」、「這很棒」、還有人問「可不可以分一個當作贈品」，整個讓她晉升為帶貨女王，可見李聖經的魅力早已深植粉絲的心。