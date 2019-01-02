睡太多小心變笨！　4萬人研究：一天睡這長度剛剛好

▲睡覺太久反而傷腦，現在有科學統計佐證。（圖／pxhere）

編輯／借借

大家都知道睡眠很重要，但你知道一天要睡幾小時對腦子才是最好的嗎？加拿大西安大略大學找了超過4萬多名志願者，研究並統計他們的睡眠習慣跟狀態，發現睡太多跟睡太少，都會讓腦子變笨，如果上班時總是打不起精神，或思考遲鈍，請謹慎對待你的睡眠時間。

▲通常我們會為了日常行程犧牲睡眠時間，長期下來很不划算。（圖／pxhere）

此項分析跟一般睡眠研究最大不同點在於，志願者不是在充滿壓力或不熟的實驗室睡覺，而是從他們的日常生活作記錄，在一般情況下蒐集直接的睡眠資訊，並仔細分析受試者的性別、國籍、學歷、年齡跟職業等等，以掌握睡眠情況的變因，是份較為客觀的分析觀察，得出的結論包括：

睡眠長度7至8小時，對身體最好

研究發現7至8小時的睡眠時間，對大腦的修復與放鬆狀況是最好的，在運作效率上，也是最佳的時刻，所以無論在工作日或休息的週末，最好都要以8小時來作為睡眠單位，並努力達成。

▲睡滿8小時對身體最好，但不要過長。（圖／Pixabay）

睡多睡少都傷腦

大腦中有一個特定區塊，是用來處理複雜的計算，若睡太多或太少，便會影響此區域的精準度與效率，變得思緒不清晰，無法針對行程或計算模式作出有效的判斷，也就是一般所說「變得笨笨的」。

▲睡太多反而變得笨笨的，無法決定精密的事項。（圖／unsplash）



而有醫師也建議，許多為失眠症或是睡不好所苦的人，在失眠時不要躺在床上，乾脆起身去做一些幫助睡眠的事，聽音樂或看書等，都好過「躺在床上感覺煩惱」，反而會影響睡眠，寧願睡得少但品質佳，都不要硬勉強躺在床上，覺得自己在浪費時間。

▲睡不著不妨聽聽音樂放鬆心情。（圖／Pixabay）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App