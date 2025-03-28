減重別吃！「5種食物」拉垮身體新陳代謝　吃了肯定胖

▲培根加工過程產生的有害物質，會影響身體的新陳代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重的非常時期，挑選對的食物更為重要，以下「5種食物」會拉垮新陳代謝率，讓瘦身效果不彰、難以達標。

#含糖飲料

含糖飲料像是汽水、果汁、運動飲料都在內，含糖飲料是導致肥胖和代謝疾病的主要元凶之一。含糖飲料缺乏營養價值，只提供空卡路里，容易讓人攝取過多熱量而導致體重增加，進而降低新陳代謝率。 許多研究顯示，經常飲用含糖飲料的人，其基礎代謝率較低，更容易囤積脂肪。 即使是看似健康的果汁，也應適量攝取，因為其糖分含量也相當高。

#白麵包及精緻穀物

白米、麵條這些食物經過高度加工，去除大部分的膳食纖維、維生素和礦物質，只剩下精緻的碳水化合物。 它們的升糖指數非常高，意味著它們會迅速將血糖提升到很高水平。 建議 選擇全穀類食物，例如糙米、全麥麵包和燕麥，可以提供更多的膳食纖維，有助於穩定血糖，避免血糖劇烈波動，維持健康的代謝率。

#加工肉

香腸和火腿通常含有高濃度的鈉、飽和脂肪和亞硝酸鹽。高鈉飲食會增加體內水分滯留，造成水腫，影響身體機能。高飽和脂肪會增加血液中的低密度脂蛋白膽固醇，增加心血管疾病的風險。此外，加工肉品的加工過程會產生一些有害物質，這些物質也可能影響新陳代謝的效率，導致身體發炎反應增加，進而影響身體機能。

#油炸食物

油炸食物富含反式脂肪和飽和脂肪，這兩種脂肪都會增加血液中的低密度脂蛋白膽固醇 ，降低高密度脂蛋白膽固醇 ，增加心血管疾病的風險。 反式脂肪還會干擾細胞的正常功能，影響新陳代謝的效率。 此外，油炸食物通常熱量很高，容易導致體重增加，進而降低新陳代謝率。

#過度加工零食

餅乾等零食通常營養價值低，熱量高，富含添加糖、飽和脂肪和反式脂肪。 它們提供的只是空卡路里，無法提供身體所需的營養素。 長期食用過度加工零食會導致體重增加，降低新陳代謝率，並增加罹患慢性疾病的風險。