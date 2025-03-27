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星巴克今推「大杯以上買一送一」　一連兩天樂度小周末

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克因應在台邁入27周年，今（3／27）起一連兩天，推出大杯以上買一送一優惠活動，讓消費者準備用Chill氛圍度過本周最後工作天，明周五也適逢85度Ｃ的咖啡日活動，中大杯咖啡系列有第二杯半價優惠，此外上午11點前、路易莎黑卡會員也可享咖啡第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克3／27起一連兩天，推出「歡慶27週年 好友分享日」活動，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

雖優惠品項有包含星冰樂，但請留意2款星冰樂「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」、「焦糖可可杏仁奶霜星冰樂」不在優惠之列，其他未優惠品項還有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，另要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲85度C、星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C在2025年續行「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

▲路易莎、星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

路易莎則針對自家黑卡會員，4月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞歌姬藝伎」，也祭出原價150元，特價100元優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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