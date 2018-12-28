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TUMI、Columbia年終特賣下殺1折！最低390元就能入手

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記者李薇／綜合報導

LeBags俊嶽企業在1月4日到9日舉辦年終特賣活動，旗下美國頂級商旅品牌TUMI 、全美第一戶外運動服飾Columbia、Mountain Hardwear、美國頂級丹寧服飾品牌True Religion與英國經典帽飾品牌KANGOL等品牌，都會加入優惠行列，下殺全面1折起，390元就能買到專櫃貨。

▲TUMI。（圖／品牌提供）

▲TUMI舉辦年終特賣活動。（圖／品牌提供）

1月4日至1月9日一連6天於台北巿光復北路11巷33號1樓舉辦特賣會，現場折扣超級下殺，原價2080至3880的英國KANGOL帽子，驚爆價1件390元、2件590元，Columbia人氣保暖鋁點防水雪靴秒殺價2900元，Columbia三種穿法兩件式外套優惠價3800起，絕對是冬季增添暖意的實惠選擇。

▲TUMI。（圖／品牌提供）

▲一定要去朝聖。（圖／品牌提供）

另外，受到商務人士喜愛的美國名牌TUMI，也有下殺優惠，後背包優惠價3600起、空服員最愛TUMI 20吋登機箱特價10850元，滿足小資族的頂級商務夢想，每天還會有超優惠的每日一物，一定要看準時機買下最便宜的過冬商品。

需要特別注意的是，單次消費滿5,000元 才提供刷卡服務，並且不提供免費塑膠袋，需要自行攜帶，響應環保。

關鍵字：

TUMI, Columbia, Mountain Hardwear, True Religion, KANGOL, lebug, 包包
fashion.net

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