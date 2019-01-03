蕾哈娜親授上妝技巧　遮瑕膏當作打亮使用超自然

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝自YouTube

藝人蕾哈娜自從推出了自己的彩妝品牌FENTY BEAUTY之後，就經常在YouTube上分享個人的美妝技巧，最近她就分享了使用遮瑕膏，將眼下的黑眼圈遮得乾乾淨淨，還同時擁有修容的效果，重點是技巧超級簡單，就可以完成超美的妝容效果。

1.先將遮瑕直接塗抹到眼下的位置，也可以先在手上刮除多餘的粉底之後，再塗抹到眼下的位置。

2.接著使用一支軟毛的刷具，將遮瑕膏直接推抹開來，可以試著將膏體往後拉長，可以帶出顴骨的位置，同時也有打亮的效果。

3.在產品的挑選上，可以發現蕾哈娜選擇了比較亮一點的單品，除了可以作為遮瑕蓋住眼下的黑眼圈之外，還可以當作是打亮，讓顴骨更加凸顯出來。

4.最後，除了當作眼下遮瑕，針對臉部的痘痘也可以使用刷具上面殘餘的粉，輕輕遮蓋在臉部肌膚上

5.另外，也可以使用遮瑕膏加強在鼻樑、眉骨的位置，讓鼻子看起來擁有高挺自然的修容效果，也能夠讓眉妝更加乾淨自然。

除了上妝的技巧，蕾哈娜這次拍的影片，也同時為自己的品牌FENTY BEAUTY做新品預告，推出全新的遮瑕膏產品，液態的質地不但遮瑕度很高，質地也很濕潤，使用在眼下不用擔心過度乾燥的卡粉問題。