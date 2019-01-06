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IN・美妝／這裸色看起來太療癒！espoir全新彩妝洗版韓妞IG

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記者李薇／綜合報導

南韓彩妝品牌espoir以Colorful Nude（繽紛裸色）做為概念，推出全新的彩妝粉底系列，全系列都是以膚色調的包裝設計，搭配上簡約的espoir的字樣，看起來非常療癒優雅，品牌發表之後，也立刻受到許多部落客分享，在IG掀起洗版的風潮，讓人好想要去南韓立刻掃貨。

▲espoir,。（圖／翻攝自IG）

▲espoir推出全新的系列，顏色超級療癒。（圖／翻攝自IG）

雖然是Colorful Nude，不過在顏色上可以發現，是運用各種不從層次的裸膚色還有棕色調，呈現出粉底液、粉餅還有眼影等單品，其中，最吸睛的就是一次推出20多種顏色的粉底液，有帶有藍色調的粉底，也有帶有粉嫩色系的單品，不但可以作為粉底，也可以當作修容或是頰彩等單品，非常百搭又實用。

▲espoir,。（圖／翻攝自IG）

▲一次多達20多種的粉底液顏色超狂。（圖／翻攝自IG）

另外這次也推出粉餅系列，以裸膚色的包裝裡面放著粉餅，質地相當細緻，可以呈現出霧面感的臉部肌膚妝效，同時也有裸色調或是棕色系的眼影，還有裸粉色的口紅，整體看過去顏色相當療癒，讓人好想包色來使用。

這系列在南韓搶先亮相之後，立刻吸引許多部落客搶先在IG上曝光，立刻掀起一股洗版的風潮，光是顏色還有包裝就讓人想要入手，難怪會成為洗版的美妝焦點。

關鍵字：

espoir, 南韓, 彩妝, 粉底液, 粉底
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