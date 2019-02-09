一口美齒讓顏值激增！5個美白牙齒習慣，你做對幾個？

▲一口亮白牙齒是女星的必備條件。（圖／翻攝自instagram@skuukzky，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

男生第一眼會看哪裡？除了臉和身材，迷人笑容更是關鍵，但若你沒有一口亮白牙齒，可是會讓笑容掉漆，想要拉高顏值，你必須要擁有漂亮的牙齒，以下5個美白牙齒習慣，你做對了幾個呢？



#換成軟毛牙刷

很多人都覺得硬毛牙刷清潔效果較好，但相對對於牙齒磨損較大、軟毛鴨刷能進入牙齦邊緣，幫助去除間隙牙菌斑，且刷毛排列較緊密，耐用性也較強，專業牙醫師表示，在正確刷牙方法下，軟毛牙刷勝出。

▲多喝水對身體還有美齒都大有益處。

#沒事就多喝水

多喝水不僅可以保持口腔濕潤，飯後喝水還能幫助帶走口中的殘渣，即使喝了有色的飲料，像是咖啡或是濃茶，多喝水可以讓牙齒潔白度不容易受到破壞。

▲塗抹紅唇時，亮白牙齒幫助印象加分。

#喝茶就喝綠茶

綠茶和一般濃茶比起來，顏色較淡，且綠茶含有牙齒必須的氟，氟能幫助美白且能兼顧牙齒，除此之外綠茶還能幫助清新口氣。

#飯後就要立刻刷牙

牙醫常倡導飯後刷牙的觀念，除了能避免蛀牙，更能幫助維持牙齒亮白。利用飯後刷牙或漱口清除口空食物殘渣，記得使用牙線清理牙間縫隙，牙齒變得好健康。

▲咖啡、茶，甚至紅酒，建議用吸管喝較不沾染牙齒。

#喝有色飲料用吸管

據身邊擁有亮白牙齒友人透露，她喝飲品ㄧ定會用吸管，這樣的方式讓牙齒不會直接接觸到色素，更不會弄壞唇妝。保持這個習慣再搭配家居牙齒美白，牙齒亮的和什麼一樣，但切記不要過度，以免變成敏感性牙齒。

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