高爾宣、宋芸樺忠實墨鏡狂粉　直言：根本控制不了花錢慾望

▲宋芸樺、高爾宣演繹GENTLE MONSTER 2025 JEWELRY系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

GENTLE MONSTER 2025 JEWELRY 系列巧妙融合珠寶與眼鏡，打破大眾對眼鏡的認知，新品發佈活動特別邀來宋芸樺和高爾宣站台，兩人不約而同表示都是GM家的忠實粉絲，高爾宣更直言：「根本控制不了自己花錢的慾望。」

宋芸樺分享自己一半以上的墨鏡都是GENTLE MONSTER，平時只要簡單穿搭搭上墨鏡就能看起來很高級，尤其現在住在LA，有型又能遮陽的眼鏡絕對必備；此次品牌將墨鏡與珍珠巧妙結合，高爾宣也表示自己很喜歡珍珠，男生使用珍珠也可為造型增添一些優雅斯文的感覺；宋芸樺也大讚男生搭上珍珠元素超有型。

為慶祝 JEWELRY 系列的正式發佈，GENTLE MONSTER 在首爾、東京、北京、上海、深圳、紐約和曼谷全球七個城市打造快閃體驗空間，踏入空間，彷彿置身於巨大的珠寶盒之中，魔法權杖矗立於中央，珠寶散落四周，給人獨特的感官體驗，令人印象深刻。

BLUE ELEPHANT以融合現代設計美學，並根據亞洲臉型特點打造專屬框架結構。品牌主打時尚與功能兼具的藍光眼鏡與抗 UV400 太陽眼鏡，自2023年7月創立以來，迅速在韓國K-POP圈掀起「藍象浪潮」。

年前精選推出了一系列秋冬色彩主打單品，季末以大受歡迎的書呆子學院風、老錢復古風為基調，融入深邃、霧光及低飽和淡彩的秋冬色調，打造多款明星私服最愛的秋冬亮眼之作。其中ORR Black 打造未來感與個性的深邃交融，用Y3K 風潮下備受青睞的微寬 oversized 框形眼鏡修飾臉型，讓臉部輪廓更加柔和，俐落卻不會過於尖銳，完美平衡極度前衛與日常穿搭。