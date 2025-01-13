韓星同款保暖外套推薦！Hoshi最愛Canada Goose、安俞真撞色款修飾身形

文／美人圈

明星同款保暖外套推薦！相信大家近期都明顯感受到氣溫驟降，如果又遇到下雨天，體感溫度更低，也讓「保暖外套」搜尋度狂飆。本篇就來推薦8款韓星愛豆們同款禦寒保暖外套，有些台灣就買得到，好看又好搭，跟著買準沒錯。

▲Hoshi權順榮、金智媛。（圖／Canada Goose、IG@geewonii）

韓星同款保暖外套推薦1：Canada Goose Zenith 毛衣外套

以奢華機能聞名的Canada Goose，日前正式推出創意總監Haider Ackermann設計的首個季節性膠囊系列Snow Goose By Canada Goose，跳脫過往風格，將保暖外套完美變身成時髦造型單品！Krystal鄭秀晶上身的Zenith毛衣外套民族風格的圖騰超醒目，美麗諾羊毛柔軟親膚、保暖但又透氣，落肩設計可將肩寬變得不明顯，肩部到上臂部位線條也變得柔和，大膽黑白撞色散發率性魅力，男女穿都合適。

▲Canada Goose Zenith 毛衣外套，NT$51,900。（圖／Canada Goose）

韓星同款保暖外套推薦2：Canada Goose Nirvalis 夾克

Hoshi權順榮日前上身的外套就是來自Canada Goose新品Nirvalis夾克，白色配色百搭耐看，配備靈活實用設計，包含下擺和連帽抽繩方便調整衣物鬆緊，多個口袋便於拿取隨身物品等，為運動與戶外活動提供持久的保護與舒適體驗。再加上保暖、輕量又透氣，冬天靠它耍帥就對啦。

▲Canada Goose Nirvalis 夾克，NT$40,000。（圖／Canada Goose）

韓星同款保暖外套推薦3：alo Main Act Corset Puffer短版羽絨外套

誰說羽絨外套上身會給人很厚、臃腫的感覺？Jisoo這一款alo Main Act Corset Puffer短版設計有提高腰線的作用，加上如馬甲般的收復縮腰剪裁，顯瘦又能拉長比例，且高領領口更提供脖子很好的保暖性，像Jisoo一樣搭配休閒褲出門就展現俐落的運動時尚！

▲alo Main Act Corset Puffer短版羽絨外套，NT$10,700。（圖／alo、IG@sooyaaa__）

韓星同款保暖外套推薦4：DUVETICA Torisa天鵝絨羽絨外套

金智媛歐膩的超強帶貨功力不用多說，上身的DUVETICA Torisa天鵝絨羽絨外套在官網上早已賣到缺貨，必須要用預購的！該款外套採用了天鵝絨質感的啞光特殊材質，高級感瞬間拉滿，整體保持輕盈而豐盈的蓬鬆造型，可拆卸帽子的設計賦予造型更多變化性，重點是黑色在視覺上有收縮效果，穿起來一掃羽絨衣的厚片感。

▲DUVETICA Torisa天鵝絨羽絨外套，約NT$29,072。（圖／DUVETICA）

韓星同款保暖外套推薦5：MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD短版羽絨外套

源自法國並於韓國大受歡迎的時尚品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD台灣終於也買得到啦！進駐台北信義威秀商圈的旗艦店就有販售高允貞同款短版羽絨外套，溫柔杏色和減齡粉色都很適合日常穿，高領設計保暖修飾脖子線條，搭配胸前簡單的品牌字母點綴，時髦高級。幫你省下韓國機票錢，直接零時差入手最新款，真的要把握機會逛起來。

▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD短版羽絨外套，NT$7,690。（圖／MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD）

▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD短版羽絨外套，NT$7,690。（圖／MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD）

韓星同款保暖外套推薦6：FILA FLOW DOWN超輕量羽絨外套

FILA全球品牌代言人韓韶禧日前機場穿搭就率先演繹FILA全新FLOW DOWN超輕量羽絨外套，嚴選PERTEX QUANTUM優質面料，輕盈又兼具防潑水與防風機能，呈現光澤高級感。簡約大氣的設計搭配豐厚羽絨填充，帶來絕佳的保暖效果，搭配超夯巧克力棕配色展現與眾不同的自信與美感。

▲FILA FLOW DOWN超輕量羽絨外套，NT$9,280。（圖／IG@fila_korea、FILA）

韓星同款保暖外套推薦7：Mardi Mercredi拼接撞色短版羽絨外套

IVE安俞真代言的Mardi Mercredi今年冬季也推出心動爆表的拼接撞色短版羽絨外套，顯嫩的寶寶藍和粉色與光澤感摩卡慕斯棕形成鮮明對比，切齊腰部的短版剪裁很修飾身形比例，再加上保暖度極佳，內搭薄款長袖就能出門，投資一件直接省下買十件禦寒外套的錢。

▲Mardi Mercredi拼接撞色短版羽絨外套，約NT$4,912。（圖／Mardi Mercredi）

韓星同款保暖外套推薦8：XEXYMIX Noble Down Hyper Goose長版大衣

(G)I-DLE宋雨琦代言的運動休閒品牌XEXYMIX也推出一款顯瘦Noble Down Hyper Goose長版大衣！象牙白色盡顯優雅氣質，腰部收腰設計能打造迷人腰線，且雙拉鍊可以輕鬆變換造型，長版剪裁把在意的寬臀、粗腿都遮蓋掉，冬天不小心增重都不怕被發現，根本遮肉神衣。

▲XEXYMIX Noble Down Hyper Goose長版大衣，約NT$8,988。（圖／IG@xexymix）

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