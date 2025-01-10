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Y／Project震撼宣布歇業！破產尋無買家　14年輝煌解構美學走入歷史

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記者鮑璿安／台北報導

時裝品牌Y/Project以神乎其技的解構手法而聞名，品牌於9日震撼宣佈結束營運，徹底走入歷史，令許多時尚迷感到不捨。去年（2024年）品牌經歷共同創辦人Gilles Elalouf離世之後，幕後推手創意總監Glenn Martens也離職，使得品牌進入了破產程序，本在苦苦尋求買家接手，卻先傳來噩耗消息。

Y/Project在聲明中寫下：「團隊非常感激和悲傷地宣布，在經歷了 14 年的輝煌之後，我們將正式關閉品牌。如果沒有我們的 Y/P 合作夥伴、合作者和粉絲的堅定支持，我們不可能取得這樣的成功，我們對你們多年來的堅定奉獻表示足夠的感謝。我們特別要感謝Glenn Martens、Pascal Conte-Jodra 以及已故的 Gilles Elalouf給予我們Y/Project以及共同創造和成長的機會。」而貼文照片則是Y/Project團隊穿著2024秋冬系列和未發布的2025春夏系列，一切戛然而止令人感到惋惜。

Y/Project由設計師Yohan Serfaty於2010年創立，而讓品牌聲名大噪的幕後推手則是畢業於比利時的安特衛普皇家藝術學院的Glenn Martens，在他執掌之下，品牌迅速以其大膽、前衛且充滿挑戰性的設計而聞名。Martens過去在法國設計師Jean Paul Gaultier手下累積了充足的設計功底，使得Y/Project融入了創新的先鋒設計手法，混合街頭與中性審美，像是解構丹寧裝、充滿戲劇張力的印花上衣，至今都深深烙印在大家腦海中。

關鍵字：

YProject, 時尚, 結束營運, 品牌, 惋惜

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